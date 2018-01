Het cabinepersoneel gaat toch niet staken, maar rustig is het nog niet bij Air France KLM

Aanstaande donderdag staken de piloten van Air France na een oproep van drie vakbonden. De Nederlandse pilotenvakbond VNV dreigt ook actie te gaan voeren als KLM niet stevig water bij de wijn doet. Het blijft voorlopig onrustig in de Nederlands-Franse luchtvaartwereld.

Bij KLM haalde de top opgelucht adem toen er zaterdagochtend heel vroeg een akkoord kwam met de vakbond van cabinepersoneel VNC, waarbij zeventig procent van de stewards en stewardessen is aangesloten. FNV Cabine, die veel minder leden heeft, sloot zich, weliswaar onder voorbehoud, vandaag aan bij het akkoord. Daarmee was een eerste staking ooit onder KLM cabinepersoneel van de baan.

In het akkoord krijgt het personeel 3,5 procent loonsverhoging in drie fasen. Ook de maatregel van KLM om met een bemanningslid minder te vliegen op lange afstandsvluchten is teruggedraaid.

FNV Cabine heeft nog veel vragen over het cao-akkoord en wacht de verdere invulling af, maar besloot als kleinere vakbond niet alleen door te gaan met een staking maandag. De KLM noemde het resultaat blij: “een gebalanceerde overeenkomst”.

Niet volgens afspraak

Maar de kou is nog niet uit de lucht voor KLM. De pilotenvakbond VNV heeft nog een stevig appeltje te schillen met KLM. Bij de vorige cao is het akkoord gegaan met bevriezing van de lonen, harder werken en later met pensioen. De vliegers zouden hiervoor aandelen krijgen in het moederconcern van Air France KLM én een commissaris in de raad van commissarissen van het luchtvaartconcern. De pilotencommissaris is er nog steeds niet. Ook de aandelen in het bedrijf voor de piloten zijn nog niet volgens afspraak geleverd.

En dan moet er nog over een nieuwe cao worden onderhandeld voor de komende jaren. KLM wil een langlopende cao om rust op het arbeidsfront te creëren, maar VNV wil eerst een kortlopende overeenkomst om de niet nagekomen afspraken uit de huidige cao te regelen. KLM zal met een fors alternatief moeten komen, in harde euro’s, ter compensatie van de niet nagekomen afspraken, vindt VNV. Daarna kan er pas over een langdurige cao worden gesproken. Ondertussen heeft de pilotenvakbond laten weten dat het met een ultimatum gaat komen en acties voorbereidt: ludiek, maar ook werkonderbrekingen.

De collega piloten van Air France staken aanstaande donderdag al. Het gaat om een veiligheidskwestie. Air France had een piloot vervangen die weigerde te vliegen zonder een purser die ziek was. Volgens drie pilotenvakbonden in Frankrijk is dat tegen de regels, dus gaat de luchtvaartmaatschappij plat.

Staken is bij Franse piloten een hobby. In 2014 toen Air France in diepe financiële problemen zat en oplossingen voorstelde, staakten de ‘Franse prinsjes’ geruime tijd waardoor een additioneel verlies ontstond van 425 miljoen euro.