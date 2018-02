Het Britse zwijgen wordt steeds groter punt van zorg in brexit-besprekingen

Het contrast tussen Londen en Brussel in het brexit-proces is dezer dagen weer groot. Terwijl Britse politici, van zowel regering als oppositie, met elkaar overhoop blijven liggen over de toekomstige handelsrelatie met de EU, straalt de EU-27 nog steeds eenheid en voorspelbaarheid uit.

Mooie beloften Het concept-scheidingsakkoord van 120 pagina's, dat vandaag door Barnier wordt gepresenteerd, vormt de juridische uitwerking van het principe-akkoord van december over de drie meest urgente scheidingskwesties: de burgerrechten, de financiële eindafrekening en de kwestie-Ierland. Dat december-'rapport' stond vol mooie beloften, die de Europese Commissie de afgelopen weken heeft omgezet in juridisch bindende teksten. De 27 EU-landen kunnen daaraan de komende weken nog sleutelen. Pas daarna komen ze op de brexit-onderhandelingstafel te liggen. Barnier dreigde opnieuw impliciet met een keiharde Brexit per 30 maart volgend jaar, als Londen niet akkoord gaat met de voorwaarden Het concept-akkoord bevat 'geen verrassingen', zo zei Barnier gisteren na afloop van een EU-ministerraad over Brexit. Dat geldt al helemaal voor het gedeelte over de beoogde overgangsperiode na de Brexit, die door Londen is aangevraagd en die wat de EU betreft een kleine twee jaar mag duren, tot en met 31 december 2020. Over die periode zijn de EU-voorwaarden vanaf december onveranderd: het VK zal tijdens die overgang alle regels van de interne markt moeten volgen, maar niet meer aan tafel zitten in Brussel. De persconferentie van Barnier gisteren was nagenoeg identiek aan die van 9 februari. In de tussentijd is er niets veranderd, terwijl de 'klok tikt' - al bijna een jaar een favoriete observatie van de Fransman.