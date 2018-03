Het Britse voorbeeldinternaat Eton levert ook rotte appels aan de samenleving

Het bedrijf dat maar liefst 50 miljoen Facebookprofielen wist te bemachtigen om die vervolgens uiterst gericht te bestoken met Trump-propaganda in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016.

"Het gaat er niet om of het waar is wat we verkondigen, als de mensen het maar geloven", zei Nix op verborgen beelden van Channel 4. "Verkiezingen draaien niet om feiten, maar om emoties." Het verhaal bracht Facebook deze week in grote problemen.

Het feit dat Nix de beroemdste kostschool ter wereld doorliep, kwam in bijna elk nieuwsbericht over hem terug. Was deze school niet juist hét opleidingsinstituut voor de voorbeeld-Brit? Met het morele kompas altijd in de goede richting? Nou, niet altijd dus.

Upperclass-accent

Eton College staat bekend als de toegangspoort tot de Britse elite. Een student op Eton, die ruim dertigduizend euro per jaar betaalt, heeft 94 keer meer kans om de top van de Britse samenleving te bereiken dan iemand op een normale middelbare school, becijferden onderzoekers. Of het nu de politiek is, het bedrijfsleven of in de culturele sector, overal kom je in Groot-Brittannië Old Etonians tegen. Vaak verraadt hun feilloze upperclass-accent dat ze op de in 1440 opgerichte school hebben gezeten, vlakbij Windsor. Beroemde oud-leerlingen zijn econoom John Maynard Keynes, schrijver George Orwell en William Gladstone, de oud-premier. Ook prinsen William en Harry genoten er hun middelbare schooltijd, evenals de vorige premier Cameron en de huidige minister van buitenlandse zaken Boris Johnson.

Etonians denken dat de regels niet echt voor hen gelden, vanwege de doodeenvoudige reden dat ze zelf de regels maken Guy Walters, historicus

Er zitten weleens wat rotte appels tussen. Slinkse fraudeurs of witte boordencriminelen. De Britse TV-persoonlijkheid Lord Brocket zat vijf jaar in het gevang voor fraude met verzekeringspremies. Oud-parlementslid Jonathan Aitken moest de bak in na het plegen van meineed en valsheid in geschrifte. Nix was wat dat betreft zeker geen uitzondering. "Er bestaat geen twijfel dat Eton Nix het vertrouwen gaf om een succes van zichzelf te maken, maar ook de onbeschaamdheid te denken dat hij weg zou komen met zijn dubieuze werkmethodes", schreef journalist en historicus Guy Walters dit weekeinde in de Daily Telegraph. Ook Walters is oud-leerling van het beroemde jongensinternaat. "Etonians denken dat de regels niet echt voor hen gelden, vanwege de doodeenvoudige reden dat ze zelf de regels maken", schrijft hij. En daarom zal, zolang Eton College nog bestaat, de kostschool nog voldoende malafide types voortbrengen die het idee hebben dat de regels niet voor hen gelden.

