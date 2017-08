Het boerenverstand was even verdwenen

De Tweede Kamer kwam vandaag vervroegd terug van reces om met minister Edith Schippers (VVD, volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA, landbouw) te debatteren over de eiercrisis. Er was alle reden toe. De directe schade bij pluimveehouders is opgelopen tot ruim 33 miljoen euro, anderhalf miljoen kippen zijn gedood, de sector lijdt onder imagoschade. Ondertussen worden er niet alleen eieren, maar ook wafels en koekjes uit de schappen van de supermarkt gehaald vanwege fipronil-besmettingen. Van Dam zei tijdens het debat: "Het zal helaas zo zijn dat niet alle pluimveebedrijven deze klap te boven komen."

Het was droevig nieuws voor de boeren die massaal naar Den Haag waren afgereisd. De bewindslieden en een groot deel van de Kamer hadden nog een nare boodschap voor de aanwezige pluimveehouders: de sector is, vinden politici, zelf ook in gebreke gebleven.

Zowel Kamerleden als de bewindslieden benadrukken dat de crisis een hard gelag is voor alle betrokkenen. Er zijn pluimveehouders in financiële nood geraakt die zelf nooit met ChickFriend zaken hebben gedaan. Maar ook deze boeren krijgen geen schadevergoeding van het rijk, zei Van Dam. "Dat zou een ongekende precedentwerking tot gevolg hebben. Andere bedrijven helpen we ook niet op deze manier. Het einde zou zoek zijn."

Staatssecretaris Van Dam: "Sommige boeren kregen het spul aangeraden door vrienden of buren, anderen zelfs door de dierenarts. Het is een pijnlijke en dure les dat je niet alleen op basis van vertrouwen kunt werken. Als een nieuw bedrijfje met zo'n wondermiddel op de markt komt en niet wil zeggen wat erin zit, omdat dit 'het geheim van de smid' is, dan kun je daar geen genoegen mee nemen." Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook, zei D66'er Stientje van Veldhoven. "Waar was het boerenverstand?"

Minister Schippers toonde in het spoeddebat enig begrip voor het handelen van de kippenboer: "Bloedluis is verschrikkelijk. Dan komt er een nieuw spul op de markt. Hè hè, wat een uitkomst, denken de pluimveehouders. Maar zij zijn verplicht na te gaan of een product mag worden toegelaten in hun stal. En dat is hier niet gebeurd."

Lag de voedselwaakhond te slapen?

Een ander heikel onderdeel van het eierschandaal is de rol van de NVWA, de voedselwaakhond. De communicatie van de dienst tijdens de crisis was, zacht gezegd, verwarrend. De vraag is ook of de organisatie eind vorig jaar een melding over de mogelijke aanwezigheid van fipronil in kippenstallen serieus genoeg heeft genomen. "Het was een aanwijzing, geen bewijs", verdedigde Schippers zich. Met 'de kennis van nu' had de NVWA volgens de minister de tip grondiger onderzocht.

Zowel Schippers als Van Dam past er voor om nu te gaan 'zwarte pieten' over de schuldvraag. Het optreden van de voedselwaakhond zal een prominent onderdeel zijn van het onderzoek naar de eiercrisis, geleid door oud-minister van justitie Winnie Sorgdrager. Daaruit moet ook blijken of de NVWA opgewassen is tegen zijn taak.

Beide bewindslieden zullen de uitkomst van dat onderzoek, eind dit jaar te verwachten, niet meer meemaken. Schippers keert niet terug in het nieuwe kabinet. Van Dam vertrekt zelfs volgende week al. Hij wordt lid van de Raad van Bestuur van de NPO.