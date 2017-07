In het Gelderse Erichem zijn gisteren 20.000 varkens omgekomen door een enorme stalbrand. Niet eerder kwamen er in Nederland zoveel varkens om bij een brand, zegt Stichting Wakker Dier.

De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Waarschijnlijk zijn alle varkens die in de stal zaten bij de brand omgekomen. Omwonenden moesten ramen en deuren dichthouden. Er wordt onderzocht of er asbest is vrijgekomen.

Er zijn vaker grote branden in stallen waarin dieren opgesloten zitten. Vooral branden van grote pluimveebedrijven, waar het aantal dode dieren gemakkelijk enkele tienduizenden kan bedragen, zijn berucht.

Op dit moment zijn de eisen voor brandveiligheid van stallen minimaal, zegt Roelf Knoop van Brandweer Nederland. "Veel oude stallen zijn groot en niet ingedeeld in compartimenten. Er staan vaak veel dieren in en de gebouwen zijn vaak geïsoleerd met brandbare materialen."

Je kunt bij een grote brand eigenlijk niets doen, terwijl je weet dat er binnen duizenden dieren zitten

Strengere normen Er wordt gewerkt aan nieuwe normen voor de bouw van stallen. Voorstellen daarvoor worden na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. Zo moeten stallen worden opgedeeld in compartimenten van een maximale grootte, zodat een brand niet in mum van tijd naar de hele stal overslaat. Verder moeten de materialen brandveilig zijn. Knoop hoopt dat de wetgever besluit de strengere normen ook van toepassing te verklaren op oude stallen, ook al leidt dit tot hoge kosten bij de eigenaren. "Het blussen van een oude stal is voor de brandweer een onmogelijke opgave. Je kunt bij een grote brand eigenlijk niets doen, terwijl je weet dat er binnen duizenden dieren zitten", zegt Knoop die zitting heeft in de stuurgroep Actieplan Stalbranden. Hierin zitten onder meer de brandweer, brancheorganisatie LTO Nederland en enkele ministeries. Als treurige bijkomstigheid van de brand in Erichem noemt Knoop het dat de meeste dieren slecht reageren bij een brand. "Paarden vluchten snel bij een brand, als de mogelijkheid er tenminste is. Varkens en koeien schijnen dat niet te doen." In het geval van pluimvee ligt een ongeluk in een heel klein hoekje. "Pluimvee is uit zichzelf al heel brandbaar; de dieren verspreiden het vuur gemakkelijk", zegt Knoop.

