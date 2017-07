Het blijft lang wachten op de UWV-keuringsarts

Het ministerie van sociale zaken reserveert vanaf 2019 structureel 44 miljoen euro voor het UWV zodat de uitkeringsorganisatie meer artsen aan kan trekken. Dat maakte Lodewijk Asscher deze week bekend. Eerder trok hij al 10 miljoen euro extra uit om de achterstand bij de medische beoordelingen weg te werken. Dat bracht een oplossing niet dichterbij. Er wachten nog steeds meer dan tienduizend mensen op een bezoek aan een verzekeringsarts.

Dat komt doordat het UWV met een relatief hoog verloop aan verzekeringsartsen kampt, verduidelijkt Asscher. Zij gaan elders werken of ze gaan met pensioen. Daarbij kost het de huidige UWV-artsen veel tijd om de nieuw aangetrokken basisartsen goed op te leiden. Het duurt vier jaar voordat iemand zelfstandig het vak van verzekeringsarts uit kan voeren. Een tegenvaller daarbij is dat niet elke arts zijn opleiding afmaakt.

Al die factoren tezamen - het verloop, de lange opleidingsduur en het capaciteitsverlies door het begeleiden van basisartsen- zorgen ervoor dat het UWV te weinig artsen heeft om alle medische beoordelingen te doen, aldus de minister. Als dan ook nog totaal onverwacht het aantal nieuwe aanvragen voor een WIA-uitkering fors toeneemt zoals in 2016 gebeurde, lopen de achterstanden alleen nog maar verder op.

Ruzie

Het aantal mensen dat wacht op een medische keuring waaruit moet blijken of ze recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is in vier maanden tijd met bijna 20 procent opgelopen, meldde Asscher. Het aantal mensen dat een jaar ziek is en wacht op een keuring om recht op ziektegeld te houden, is toegenomen met 17 procent.

Wat al helemaal niet meewerkt is de enorm stroeve relatie tussen de leiding van UWV en Novag, de vakbond van de verzekeringsartsen. Al meer dan tien jaar maken ze ruzie en dat gaat tot de dag van vandaag door. In januari hebben de artsen het overleg gestaakt met de directie vanwege een verschil van opvatting over het aantal artsen dat nodig is.

Al jaren maken de vakbond en de directie ruzie over mogelijke ondersteuning van de artsen. Na flinke vertraging heeft het UWV dat nu eindelijk geregeld: er zijn medisch secretaresses en verpleegkundigen die werk uit handen kunnen nemen. Maar omdat het niet helemaal is zoals de vakbond wil, werken de artsen wederom niet mee.

Tijdens het laatste debat in de Tweede Kamer in maart verwees Asscher naar dit conflict. "De discussie tussen Novag en het UWV is weer vastgelopen." Hij hoopte dat de partijen alsnog 'tot een oplossing komen'.