Het biologielab van de UvA moet opnieuw inpakken en wegwezen

Opnieuw moet de vriezer met genetisch gemanipuleerde bacteriën half Amsterdam door. Net als de microscoop van een kwart miljoen, de autoclaaf en de rest van het laboratorium. Iets meer dan een jaar geleden verhuisden de microbiologen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) naar een spiksplinternieuw gebouw van de Vrije Universiteit (VU), in oktober moeten ze weer terug.

Maar studenten van de UvA staken in maart een spaak in het wiel toen zij de plannen voor meer samenwerking wegstemden. Daardoor kan de rest van de geplande verhuizingen van bèta-wetenschappers niet doorgaan en zitten de UvA-microbiologen ineens in hun eentje in een VU-bolwerk. Een onwenselijke situatie, vindt het college van bestuur. Bovendien is de huur van het gebouw te hoog geworden.

Vertraging

De wetenschappers balen. Onderzoekers van beide universiteiten waren blij dat ze elkaar aan de koffieautomaat tegenkwamen en de UvA-microbiologen zien hun onderzoek, opnieuw, vertraging oplopen. Dat is vooral problematisch voor de promovendi en postdocs (jonge onderzoekers), die allemaal een tijdelijk contract hebben. "De vorige verhuizing kostte ons drie maanden", zegt postdoc Alejandro Montón. In februari loopt zijn contract af. In deze periode moet hij zijn experimenten afmaken, artikelen schrijven en geld aanvragen voor nieuw onderzoek. "In plaats daarvan ben ik bezig met verhuizen, voor de tweede keer." Voor de vorige verhuizing kreeg hij geen compensatie in de vorm van contractverlenging, of dat er deze keer wel in zit weet hij nog niet.

Montón staat samen met collega Edward de Koning bij de meest indrukwekkende microscoop in het lab, een gevaarte dat een kwart miljoen heeft gekost. De microscoop is zo gevoelig dat alleen de fabrikant die kan verplaatsen en opnieuw instellen.

"De fysieke verplaatsing kost een week", zegt promovendus De Koning, "maar voor alles is afgebouwd, weer opgebouwd en goed ingesteld zijn we maanden verder."

Overigens is niet zeker of zij die microscoop weer mee mogen nemen en hoeveel geld daar dan mee gemoeid is. Het was een gezamenlijke aanschaf van de UvA en de VU, net als de centrifuge die eiwitten kan scheiden. Hoe de boedelscheiding gaat verlopen is allerminst duidelijk. Ook nog niet duidelijk is waar De Koning, Montón en hun collega's straks heen moeten, want in hun oude lab zit alweer een nieuwe groep wetenschappers.

De grootste frustratie is dat er nog zoveel onduidelijk is, zegt De Koning, die in de PHD/PD-council de belangen van promovendi en postdocs in het instituut behartigt. "Ik voel zoveel onmacht. Dergelijke beslissingen hebben direct invloed op de kwaliteit van mijn onderzoek en daardoor ook op mijn kans op een carrière in de wetenschap."