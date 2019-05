Het bezoek aan Rutte drijft een wig tussen gele hesjes: de oranje hesjes splitsen zich af

De politie provoceren? Daar houdt Marco de Haas niet van. Premier Mark Rutte, nota bene gastheer, geen hand geven? De voorman van de Rotterdamse gele hesjesbeweging vindt het misplaatst. “Als je niet bereid bent om een hand te geven dan ben je ook niet bereid om te luisteren, is mijn motto.” Dus zeggen de Rotterdammers het geel vaarwel. Vanaf zaterdag wordt er in oranje gedemonstreerd.

De Haas heeft inmiddels een stapel oranje hesjes in zijn kofferbak liggen, klaar om uit te delen. “Ik wil actie voeren met een koningsdaggevoel, en zonder chagrijn. Met, in plaats van tegen de politie”, zegt hij. “De mensen die bij de politie werken worden net zo hard geraakt door het landelijke beleid waartegen we demonstreren.”

De Haas strooit met zijn uitspraak zout in de wonden van de gele hesjesbeweging. Want meer dan honderd mensen krijgt de uit Frankrijk overgewaaide actiegroep, die strijdt tegen allerlei soorten overheidsbeleid, in Nederland vrijwel nooit bij elkaar. Hierdoor verplaatst de publieke aandacht voor de gele hesjes zich naar bijzaken zoals het niet schudden van de hand van de premier. Dinsdag, op bezoek bij Rutte, liepen twee van de vijf uitgenodigde demonstranten stuurs langs de uitgestoken hand van de premier en stonden nadien achter die daad. Met zulke acties zet je de gele hesjes slecht op de kaart, vindt De Haas.

Zijn manoeuvre zorgt voor verdeeldheid binnen de gele hesjesbeweging. Op Facebook krijgt De Haas veel negatieve reacties, van scheldpartijen tot mensen die vinden dat hij samenspant met premier Rutte. “Mensen roepen veel van achter de pc, wij lopen in weer en wind over de Erasmusbrug om aandacht te vragen voor de problemen in Nederland. Zoals de te hoge pensioenleeftijd of al ons belastinggeld dat naar Europa vloeit.”

Volgens De Haas werd bij demonstraties door gele hesjes in Den Haag de politie uitgedaagd. Ook is hij al eens gevraagd om aan te sluiten bij het blokkeren van een openbare weg. “Daarvoor heb ik vriendelijke bedankt. Straks komt er ME of wordt er een bushokje vernield en kost dat de mensen weer geld. Wij voeren liever actie met fatsoen.”

De hand van de vijand

Daar is Danny Cornelissen het niet mee eens. Hij is voorman van de gele hesjes in Nijmegen. “Iedere vorm van reclame is goed, positief of negatief”, zegt Cornelissen. Hij vindt het strijdvaardig dat de twee de hand van ‘de vijand’ niet drukten. “Wat door de media natuurlijk niet wordt verteld, is dat na het gesprek, toen er respect was opgebouwd, iedereen de hand van Rutte heeft geschud.”

Cornelissen baalt ervan dat er nu aandacht is voor de oranje hesjes van Marco de Haas. “Dat is precies wat het systeem wil: verdeeldheid. Hoe sneller de gele hesjes uit elkaar vallen des te beter.”

“Voel je je eigen genaaid door de overheid? Trekt een hesje aan want je hoort er bij.” Marco de Haas

Zaterdag is in Nijmegen een internationale betoging met leden van de gele hesjesbeweging uit Duitsland en België op bezoek. In aanloop naar de Europese verkiezingen verwacht de actiegroep meer belangstelling, vanwege het EU-kritische geluid. Cornelissen benadrukt dat oranje hesjes van harte welkom zijn in Nijmegen. “Al draagt iemand pimpelpaars, prima”, zegt hij. “Voel je je eigen genaaid door de overheid? Trekt een hesje aan want je hoort er bij.”