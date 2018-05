Het bevalt de wolf prima in Drenthe

Waar komt het vermoeden vandaan dat er een wolf in Drenthe woont? Lees verder na de advertentie “Camerabeelden, meldingen van boeren en jagers, fietsers en wandelaars en sporen van pootafdrukken laten zien dat er al een tijdje een wolf in de natuurgebieden in Midden-Drenthe leeft. Er is een kans dat de wolf daar blijft omdat deze anders het gebied wel zou hebben verlaten. Zoals de wolf in 2015, die zich snel honderden kilometers verplaatste. We zien ook dat de huidige wolf niet actief op schapen jaagt. Die voelt zich in een schapenveld waarschijnlijk te zichtbaar. Dat wijst er ook op dat de wolf de tijd heeft genomen om het natuurgebied van zo’n 10.000 hectare te verkennen en daar wild op te sporen.” De wolf komt uit Duitsland, waar de populatie zo hard groeit dat er niet genoeg leefruimte meer voor het dier is

Waarom lijkt de wolf zich juist nu te settelen? “Omdat het aantal wolven in Duitsland sinds 2000 zo blijft groeien dat er niet genoeg leefruimte is voor de jonge wolven die daar geboren worden. Nederland is voor die wolven geen onlogische keuze, er zijn hier genoeg wilde prooidieren en er is nog geen concurrentie.”

Wat zijn de gevolgen voor de natuur in Nederland als een wolf zich hier wil vestigen? “De permanente komst van een wolf heeft effecten op de leefomgeving. Hoefdieren zullen zich meer schuil houden of zich verplaatsen. Daardoor zal op andere plekken worden gegraasd waardoor de begroeiing en het landschap kunnen veranderen. De komst van de wolf zorgt ook bij roofdieren voor een kettingreactie. Door de wolf zal de vos zich anders gedragen en dat heeft weer effect op de kleinere roofdieren enzovoort. Voor mensen zal het weinig effect hebben, wolven zoeken mensen niet snel op en ze zijn in tegenstelling tot de mens vooral ’s nachts actief.”

Wat hebben ze nodig om hier te kunnen wonen? “Een kerngebied waar ze zich kunnen terugtrekken. Het leefgebied van een wolf in Duitsland heeft een oppervlakte van vijftig tot honderd vierkante kilometer. In Nederland is die ruimte er alleen als de wolf meerdere naast elkaar gelegen natuurgebieden en het omringende cultuurlandschap in gebruik neemt. Hoe stiller en prooirijker het kerngebied is, hoe minder ruimte ze nodig hebben. Er zijn in Nederland wilde prooidieren genoeg. Reeën, en op de Veluwe onder andere jonge edelherten en wild zwijn. De kwaliteit van de natuur maakt voor wolven niet zoveel uit. De mogelijkheid een partner te vinden wel.” Als de signalen zo blijven, is het aannemelijk dat hij ook echt in Drenthe woont

Als de wolf in Drenthe blijft, is dat dan voor altijd of voor even? “Wolven zijn redelijk honkvast, blijkt uit observaties van roedels in Duitsland en Polen. Dus als de wolf zich vestigt in de natuurgebieden in Drenthe is de kans groot dat het roofdier daar blijft.”

Wanneer weten we zeker dat de wolf in Drenthe woont? “We hopen uitwerpselen te vinden zodat we die op dna kunnen testen. Daardoor kunnen we specifieker in kaart brengen waar de wolf zich begeeft en of het om één of meer wolven gaat. Als de rest van de signalen (sporen, camerabeelden, ooggetuigen) ook blijft is het aannemelijker dat de wolf ook echt in Drenthe woont.”