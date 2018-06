Het belastingklimaat in Nederland is milder geworden

Is de belastingdruk in Nederland hoog? Volgens gegevens van de Oeso, de denktank van 35 rijke landen, zijn er negen rijke landen waar de belastingdruk in 2015 hoger was. Vergeleken met 25 jaar geleden betaalt de gemiddelde Nederlander minder belasting.

Dit blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), de denktank van 35 rijke(re) landen, naar de belastingdruk in tachtig landen. Per land zette de Oeso de belastingopbrengsten af tegen het bruto nationaal product. Volgens die maatstaf is de belastingdruk in Denemarken het hoogst: 45,9 procent, gevolgd door Frankrijk (45,2 procent) en België (44,8 procent).

Nederland komt met een percentage van 37,4 op de tiende plek in dat rijtje. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw was dat percentage aanmerkelijk hoger. Toen zat Nederland boven de 40.

Belastingdruk

Ook in een paar andere landen die toen veel belasting hieven (Zweden, Noorwegen), is de belastingdruk gedaald. Van de 35 Oeso-landen hebben Mexico, Chili en Ierland de laagste belastingdruk. De percentages hebben betrekking op het jaar 2015.

In rijke landen is de belastingdruk veel hoger dan in arme landen. Het gemiddelde voor de 35 Oeso-landen bedraagt 34 procent. Dat was in het jaar 2000 ook al zo.

Rijke landen heffen vooral belasting op (persoonlijke) inkomsten. Overheden van arme landen moeten het vooral hebben van btw, soortgelijke heffingen en belastingen op bedrijfswinsten. In rijke landen wordt de btw wel een steeds belangrijker inkomstenbron.

Laag is de belastingdruk vooral in een paar Afrikaanse landen - de Oeso heeft gegevens van zestien landen in Afrika. In de Democratische Republiek Congo bedroeg die 10,8 procent, in Oeganda 12,5 procent en in Ghana 15 procent.

Relatief hoog zijn de belastingen in Marokko, Zuid-Afrika en Tunesië. Midden-Amerikaanse landen als Guatemala en Panama heffen ook weinig belasting.

Opvallend laag is de belastingdruk ook in het rijke Singapore (13 procent). De Verenigde Staten (26,2 procent) zitten ook ruim onder het Oeso-gemiddelde (34 procent).

In rijke landen is de voorzichtige teneur dat de belastingdruk wat afneemt. In arme landen is dat juist niet zo. Zowel in de zestien onderzochte Afrikaanse landen als in de 25 onderzochte landen in Midden- en Zuid-Amerika gaat een groter deel van het bruto nationaal product richting overheden.

In de zestien Afrikaanse landen steeg de belastingdruk tussen 2000 en 2015 van 14 naar 19 procent, in Midden- en Zuid-Amerikaanse landen van 18 naar 23 procent.