Het bedrijfsongelukje van Jorrit Bergsma

De regerend olympisch kampioen tien kilometer komt met de schrik vrij, maar zijn Open NK inlineskaten, zaterdag in het Friese Hallum, begint slecht. Hij grimast wat in de camera.

Wat een verschil met drie uur eerder. Bergsma staat volledig ontspannen met een paar supporters de wedstrijd voor te bespreken. Honderd kilometer over niet beschutte polderwegen. Ja jongen, dat wordt wat, krijgt hij te horen. De grijns verdwijnt niet van zijn gezicht, de handen diep verscholen in de zakken van de joggingbroek.

Bergsma, die deze winter waarschijnlijk weer moet duelleren met Sven Kramer, doet ’s zomers niet veel skeelertochten, maar de honderd kilometer van Hallum laat hij niet schieten. Het is de dertigste keer dat de tocht er wordt gehouden (en overigens de allereerste waarin shorttrackkampioen Sjinkie Knegt een koersje achter een derny rijdt). Een lange duurtraining komt prima uit.

Klinkende namen

Nou ja, trainingsrit? Er wordt wel degelijk hard gereden in Friesland, waar mannen en vrouwen samen starten. Een groot deel van de marathonelite doet mee, met bijvoorbeeld winnaar van vorig jaar Crispijn Ariëns. En bij de vrouwen is Irene Schouten de grote favoriet. Dat zijn klinkende namen.

Van Bergsma’s trainer Jillert Adema mag de Bartlehiemtocht, zoals de wedstrijd ook wordt genoemd, weleens zwaarder en langer worden gemaakt, maar het peloton is het dorp nog niet uit of het spat uiteen. De omstandigheden zijn zwaar. Want in de polder waait het hard. Heel hard.

Wind die bovendien regen meebrengt. Het zorgt voor gladde wegen, en niet iedereen heeft de goede wielen. Bergsma ook niet. Terwijl Adema het vooraf nog had gezegd: de Bartlehiemtocht is een ‘fantastische’ wedstrijd, maar als er twee druppels regen vallen is zijn ploeg in principe gezien.

Daar krijgt Adema ook gelijk in, al had hij ook niet kunnen bedenken dat Bergsma op zijn rug in een greppel zou liggen. En een ronde later gaat de Fries nog een keer onderuit. Hij komt met een skate in een waterput, zegt hij. Dit keer loopt er bloed uit flinke schaafwonden aan elleboog en knie. Sipjes passeert hij een tweede keer door Hallum.

Bergsma houdt het voor gezien. Het is mooi geweest. Hij zoekt even naar de eerste hulp, krijgt die uiteindelijk in het omkleedgebouw om de hoek. Hij ziet niet hoe Ariëns in een spannende sprint de Belg Bart Swings verslaat. Irene Schouten heeft dan al haar suprematie getoond door als enige vrouw mee te kunnen met sterke mannelijke ‘hazen’.