Het Australië van Bert van Marwijk bungelt aan elastiekje zonder rek

Ook op de tweede wedstrijd van Australië keek Bert van Marwijk met gemengde gevoelens terug. De bondscoach van The Socceroos vond dat er tegen Denemarken, net als eerder tegen Frankrijk, meer had ingezeten. Na de 1-1 van gisteren tegen de teleurstellende Denen kan Australië nog een sprankje hoop koesteren op het bereiken van de achtste finales, al zit er weinig rek in het elastiekje waaraan de ploeg bungelt.

Na de nederlaag tegen Frankrijk (2-1) kreeg Australië veel lof over de manier waarop het de wereldkampioen van 1998 had bestreden. Ook gisteren in Samara domineerde Australië vrijwel de gehele wedstrijd tegen Denemarken. De 1-1 voelde als een nederlaag en kan het voortijdig einde van het WK inluiden. Bij een gelijkspel dinsdag tussen Denemarken en Frankrijk eindigt het Australische avontuur in de groepsfase.

Na twee wedstrijden hadden we eigenlijk vier punten moeten hebben Bert van Marwijk

“Na twee wedstrijden hadden we eigenlijk vier punten moeten hebben”, zei een teleurgestelde Van Marwijk voor de camera van de NOS. De realiteit is dat Australië, met het duel van dinsdag met Peru voor de boeg, één punt heeft en dat de ploeg het overleven van de groepsfase niet in eigen hand heeft. “Ik blijf positief”, zei Van Marwijk, “want we hebben nog een kans. We hebben weer prima gespeeld, we hadden moeten winnen.”

Australië keek tegen de Denen al na zeven minuten tegen een achterstand aan. Een bekeken actie van Feyenoordspits Jørgensen werd door oud-Ajacied Eriksen fraai afgerond. Het was alweer het zestiende doelpunt in de laatste negentien interlands van de architect en afmaker van de Deense ploeg en Tottenham Hotspur.

Na dat snelle openingsdoelpunt lieten de Denen zich terugzakken en net als in hun eerste duel met Peru haalde de nummer twaalf van de Fifa-ranglijst geen hoog niveau. Met Mooy en Leckie als aanjagers greep Australië het initiatief. De gelijkmaker kwam na ruim een half uur, al was daar wel de hulp van de videoscheidsrechter voor nodig. Waar Australië tegen Frankrijk een strafschop tegen kreeg na ingrijpen van de videoscheidsrechter, daar besliste Big Brother gisteren in het voordeel van de ploeg van Van Marwijk. De Spaanse arbiter Lahoz zag een handsbal van Poulsen na een kopbal van Leckie over het hoofd, maar hij werd op afstand gecorrigeerd. Na het bekijken van de beelden zag Lahoz het ook: strafschop.

Bert van Marwijk schreeuwt zijn manschappen aanwijzingen toe. © AFP

Net als tegen Frankrijk mikte aanvoerder Jedinak raak vanaf elf meter. Schmeichel koos voor de verkeerde hoek en kreeg voor het eerst sinds 572 minuten een tegentreffer te incasseren. De Deense doelman van Leicester City was op 14 november 2017 voor het laatst gepasseerd door de Ier Duffy. Gisteren voorkwam hij in de slotfase met reddingen op schoten van Rogic, Arzani en Leckie een nederlaag van de Denen.

Mede door toedoen van Schmeichel bleef Denemarken voor de zeventiende wedstrijd op rij ongeslagen. Maar het was verre van overtuigend wat de formatie van de Noorse bondscoach Hareide liet zien. Al mocht hij zich beklagen toen de videoscheidsrechter niet reageerde op een overtreding in het elfmetergebied van Sainsbury op Jørgensens vervanger Cornelius.

Na de 1-1 is de kans klein dat Australië net als in 2006, destijds onder leiding van Guus Hiddink, de achtste finales van het WK bereikt. Er moet dinsdag worden gewonnen van het reeds uitgeschakelde Peru en dan mag Denemarken geen punt pakken tegen al geplaatste Frankrijk. En anders eindigt de mondiale titelstrijd voor de vijfde keer in de groepsfase, ondanks alle lof en complimenten.

