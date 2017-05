Het anti-rookbeleid heeft meer effect op hoogopgeleiden dan laagopgeleiden

De daling bij laagopgeleide rokers is met 10 procentpunt een stuk minder sterk, blijkt uit cijfers die het CBS in samenwerking met het RIVM en Trimbos-instituut vandaag publiceert, op Wereld Anti-Tabakdag.

Dit verschil begint al bij de jeugd, stelt Esther Croes, arts-epidemioloog bij het Trimbos-instituut. "Zien roken, doet roken. Als laagopgeleide ouders roken, is de kans groot dat hun kinderen ook gaan roken. Het is een zichzelf versterkend fenomeen." Bij hoogopgeleide ouders geldt het tegenovergestelde. "Zij roken niet of stellen strenge regels op."

En hoe jonger je begint met roken, hoe sneller en ernstiger je verslaafd raakt. Gemiddeld genomen zijn laagopgeleiden dan ook de stevigste rokers. De overgrote meerderheid, zo'n 87 procent, rookt dagelijks. Bij rokers met een universitaire opleiding is dat minder dan de helft.

Stoppen is moeilijker

De vroege start en sterkere verslaving maakt stoppen voor laagopgeleiden vervolgens moeilijker. Ook ervaren zij minder steun van vrienden of familie bij het stoppen. Croes: "Als iedereen om je heen doorgaat, is het moeilijk zelf te stoppen met roken. Veel laagopgeleiden zien roken bovendien als iets gezelligs, een sociale activiteit." Ook hebben laaggeschoolden vaker te maken met werkloosheid, geldzorgen of huisvestingsproblemen. "Met dit soort stressmomenten is de kans op een terugval groter."

Het huidige anti-rookbeleid blijkt meer effect te hebben op hoogopgeleiden dan laagopgeleiden. Het taalgebruik in de mediacampagnes is volgens Croes te ingewikkeld. "Artsen spelen ook een belangrijke rol. Het werkt beter als zij op een duidelijke manier de gezondheidsrisico's uitleggen", aldus Croes.

Accijns- en prijsverhoging is de beste aanpak om het gat tussen de opleidingsniveaus kleiner te maken, stelt het Trimbos-instituut. Nadeel is wel dat laagopgeleiden die doorroken sterker in hun portemonnee worden geraakt. "Daarom moet een stoppen-met-roken ondersteuning voor iedereen gratis beschikbaar zijn", vindt Croes.