Het Amsterdamse betaalbedrijf Adyen schrijft spectaculaire cijfers na beursgang

Een bedrijf dat naar de beurs gaat, krijgt met verplichtingen te maken. Zoals de openbare publicatie van halfjaarresultaten. Adyen, het bedrijf dat betalingen afhandelt, deed dat vandaag, ruim twee maanden na zijn spectaculaire beursgang, voor het eerst. Die resultaten waren zoals verwacht: tamelijk spectaculair.

Tamelijk spectaculair? Ja. Adyen, opgericht in 2006, is de afgelopen jaren razendsnel gegroeid en die groei zette in de eerste helft van dit jaar door. Omzet? 67,4 procent hoger dan in de eerste helft van 2017. Bruto winst? 83 procent hoger. Nettowinst? Bijna 75 procent hoger naar 48,2 miljoen euro. Personeelsbestand? In een jaar tijd met 40 procent gestegen naar 768 voltijdbanen. Vooral technici kwamen het bedrijf versterken. De totale waarde van de betalingen die Adyen afhandelde was 70 miljard euro. In de eerste helft van 2017 was dat 48,9 miljoen en in heel 2014 was dat nog 25 miljard euro. Dat mag je allemaal spectaculair noemen.

Tamelijk spectaculair? Toch ook, want onverwacht komt die groei niet. Toen Adyen in juni naar de beurs ging, steeg het aandeel op zijn debuutdag van 240 naar 455 euro, een stijging van 89,5 procent. Begin juli slechtte het aandeel de grens van 500 euro en sindsdien is de koers niet meer lager geweest. Zelfs de 600 euro werd even aangetikt. In andere woorden: van Adyen wordt spectaculaire groei verwacht.

'Gewone' winkels Adyen had al klanten als Facebook, Netflix, Airbnb, Spotify en De Bijenkorf en voegde daar het afgelopen half jaar de nodige namen aan toe. Zoals internetveilinghuis Ebay, eigenaar van het Nederlandse Marktplaats.nl, dat nu nog met PayPal werkt maar vanaf 2020 betalingen door Adyen laat afhandelen. Verder onder meer: discounter Action, Hema, sportschoenenfabrikant Asics en voetbalclub PSV. Naast webwinkels en reisorganisaties laat een stijgend aantal ‘gewone’ winkels betalingen via Adyen lopen. Supermarkten bijvoorbeeld, en eet-ketens. De meeste omzetgroei kwam van klanten die Adyen al langer heeft. Prettig voor het bedrijf, want Adyen hoeft niet of nauwelijks extra kosten te maken als het meer transacties voor een bestaande klant afhandelt. Adyen haalt het gros van zijn omzet in Europa (65 procent), maar timmert ook in Noord-Amerika en Azië aan de weg. In beide continenten steeg de omzet met bijna 150 procent. Adyen heeft inmiddels kantoren in vijftien steden, waaronder Sao Paulo, New York, Singapore en Sydney. De meeste mensen werken in Amsterdam: 451. En de beursgang? Die heeft, zei bestuursvoorzitter Pieter van der Does vandaag bij de presentatie van de halfjaarcijfers, bij het bedrijf niet voor afleiding gezorgd - nou ja: even dan. Ook opvallend, Van der Does zei dat elke nieuwe werknemer voordat die wordt aangenomen nog altijd een gesprek heeft met een lid van de raad van bestuur. Adyens koers steeg vandaag met 3,6 procent naar 568 euro.

