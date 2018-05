Het Amsterdamse Adyen groeide in stilte uit tot een miljardenbedrijf; nu gaat het naar de beurs

Dat maakte het bedrijf uit Amsterdam, een van de grootste groeibriljanten in de wereldwijde technologiesector, vandaag bekend. Het is nog niet duidelijk wanneer de beursgang precies is, maar meestal is dat na een formele aankondiging een kwestie van weken. Naar verwachting levert deze beursgang miljarden op; dat zou het de grootste maken sinds de beursgang van ABN Amro in 2015.

Dat Adyen was uitgegroeid tot een wereldspeler, bleek toen Fa­cebook-op­rich­ter Mark Zuckerberg en Twit­ter-op­rich­ter Jack Dorsey instapten

Adyen doet geen directe zaken met consumenten, maar wie goed oplet bij het webwinkelen heeft de naam waarschijnlijk wel eens voorbij zien komen. Duizenden bedrijven, waaronder ook CoolBlue, Rituals en easyJet regelen hun elektronische betalingen via het bedrijf. Adyen is tussenpersoon tussen webwinkels aan de ene kant en banken en creditcardmaatschappijen aan de andere kant.

Surinaamse naam Het bedrijf werd in 2006 opgericht door onder meer topman Pieter van der Does. De oprichters noemden hun nieuwe onderneming Adyen (Surinaams voor nogmaals) om een nieuw begin te markeren na de verkoop van hun vorige betaalbedrijf Bibit aan Worldpay. Ondertussen is Adyen een geduchte concurrent van betaalbedrijf Paypal. Begin dit jaar wist het de techgigant eBay te verleiden om de overstap te maken van Paypal naar Adyen. Over 2017 verwerkte Adyen voor 122 miljard dollar aan betalingen. Dat was 61 procent meer dan het jaar daarvoor, wat het hoge groeitempo van het bedrijf onderstreept. De magische barrière van 1 miljard dollar omzet werd in 2017 overschreden. Adyen maakt al vanaf 2011 winst.

Onderhandse plaatsing Geld om te groeien heeft Adyen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Takeaway.com, niet nodig en daarom geeft het bedrijf bij de beursgang geen nieuwe aandelen uit. Van de bestaande aandelen wordt 15 procent door de huidige aandeelhouders naar de beurs gebracht. Het doel is vooral om de koop en verkoop van aandelen makkelijker te maken, stelt een woordvoerder van het bedrijf. Zo kunnen investeerders, waarvan sommigen al meer dan tien jaar geleden instapten, makkelijker hun aandelen verzilveren als ze dat willen. Of tenminste: een deel van hun aandelen, want in eerste instantie verkopen ze pro rata, ofwel ieder 15 procent. Dat gaat via onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers, zoals grote pensioenfondsen, uit onder meer Nederland en de Verenigde Staten. Het bedrijf hoopt hiermee vooral investeerders te krijgen die instappen voor de langere termijn, net als de oprichters zelf. Op dividend hoeven ze voorlopig niet te rekenen: Adyen wil waarde creëren via verdere internationale expansie. Het bedrijf heeft zakenbank Morgan Stanley ingehuurd om de beursgang te begeleiden.