Het Amerikaanse leger vindt Pakistan niet loyaal genoeg en schort hulp op

Het besluit komt net voor een bezoek aan Pakistan van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo. Hij ontmoet in Islamabad voor het eerst de nieuwe premier van Pakistan, Imran Khan.

Experts en Amerikaanse militairen waarschuwen al lange tijd voor het feit dat Pakistan terroristische groepen geen strobreed in de weg legt. De Afghaanse Taliban en het soortgelijke Haqqini-netwerk zouden vanuit Pakistan ongestoord aanslagen kunnen voorbereiden, die onder meer uitgevoerd worden in buurland Afghanistan. Amerikaanse militairen zijn vaak slachtoffer. Experts wijzen erop dat de Pakistaanse veiligheidsdienst deze terroristische netwerken in sommige gevallen zelfs helpt. Begin dit jaar schrapten de Amerikanen daarom al 500 miljoen dollar aan hulp.

"Wij zullen de 300 miljoen dollar anders besteden, nu er zo'n gebrek is aan Pakistaanse steun voor onze strategie in Zuid-Azië", verklaarde een woordvoerder van het Pentagon de recente beslissing. Naast financiële hulp, zou het Pentagon ook de felbegeerde trainingsprogramma's voor Pakistaanse militairen aan het afbouwen zijn, zo meldde persbureau Reuters vorige maand. Dat is allemaal bedoeld om de druk op de Pakistaanse regering op te voeren, maar het brengt ook een zeker risico me zich mee. De Pakistanen zijn een belangrijke Amerikaanse bondgenoot in de regio en in de strijd in Afghanistan.

Grootspraak waarmaken De Pakistaanse regering heeft nog niet gereageerd op het jongste besluit, maar in januari ontkende de toenmalig premier dat zijn land terroristische netwerken hielp. "We vechten niet voor geld, maar voor vrede en we bestrijden terroristen tegen een hoge prijs", aldus zijn verklaring destijds. De nieuwe Pakistaanse premier Imran Khan heeft de mogelijkheid de banden met de Amerikanen te herstellen, maar het is nog maar zeer de vraag of hij daartoe bereid is. Hij heeft ooit gezegd dat hij alle Amerikaanse drones uit de lucht zal schieten zodra ze het Pakistaanse luchtruim binnenvliegen. Ook is hij niet te spreken over de Amerikaanse missie in Afghanistan die geen einde kent. In zijn toespraak na zijn verkiezingsoverwinning was Khan heel duidelijk: de relatie met de Amerikanen moet voor beide partijen iets toevoegen. Het is de vraag of Khan zijn grootspraak waar kan maken. De Pakistaanse economie staat er slecht voor; mogelijk moet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) binnenkort bijspringen. Het zijn uitgerekend de Amerikanen die het meest te vertellen hebben binnen het IMF.

