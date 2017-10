Het allerlaatste van al het moois bij Oranje verwaait

Alleen Arjen Robben liep er nog, en hij zou wel gek zijn als hij zijn interlandcarrière bij het missen van het WK niet zou beëindigen.

Ik heb hier Frank en Ronald de Boer zien lopen, Phillip Cocu, Patrick Kluivert, Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Ruud van Nistelrooij, Jaap Stam, Edgar Davids, Dirk Kuijt, Mark van Bommel, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Rafael van der Vaart, Nigel de Jong, Louis van Gaal natuurlijk, Bert van Marwijk en Marco van Basten - dierbare tijd, hoor, dat hij bondscoach was.

Het missen van het WK 2002, de rol van Van Gaal daarin en zijn hoe dan ook memorabele teksten erover. Het EK 2004, een generatie op zijn tandvlees, en toch - ik blijf er graag aan herinneren - de halve finale. Het WK 2006 en EK 2008, de toernooien van Van Basten, met al het mooie en imperfecte dat in hem besloten lag. Het WK 2010 en EK 2012: Van Marwijk die Oranje in een ongekend prestatieve vorm goot en - voor wie dat wil zien, ook mooi - de verbrokkeling niet of te laat herkende. Daarna Van Gaal weer, het onvergetelijke WK 2014.

Robben

Ik zit in het hotel van Oranje aan tafel bij Arjen Robben. We hebben hem in 2003 zien debuteren, ja onder Dick Advocaat. Ja, natuurlijk voelt hij dat hij alleen is overgebleven, en wat dat betekent: niet iets leuks. Hij is ook maar een mens, zegt hij.

Ik vraag hem hoe vaak hij zich in de laatste jaren een roepende in de woestijn heeft gevoeld. Ik som op. Hij was, gewend natuurlijk aan de maatstaven bij Bayern München, de eerste en nog lang enige speler die zei dat we niet zo goed zijn. Hij omarmde het WK-systeem en de handelwijze van Van Gaal. Hij straalde uit dat hij het onder diens opvolger Guus Hiddink te losjes vond. Hij zei dat we af moesten van het blinde geloof in ons 4-3-3-systeem, en nóg spelen we het, zelfs uit tegen Frankrijk.

Hmm, doet Robben. Wat hij daarvan nog steeds vindt, is daarmee duidelijk genoeg.

Hij had het wel willen uitschreeuwen dat we in de trant van Van Gaal verder hadden moeten gaan, toch? Hij valt me niet in de rede. Hij stemt in met de verwoording van zijn gevoelens, onvoorwaardelijk. In zijn antwoord, waarvan ook hij weet dat het er niet meer toe doet, zoekt hij naar woorden. De trainer beslist, daar komt hij bij uit.