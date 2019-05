Het afscheid van Robin van Persie, een niet rijk gelauwerde stilist

“Dennis had zó’n drive”, vertelde hij in 2008 in Trouw. “Ik was na een hersteltraining gemasseerd en daarna ging ik in de jacuzzi zitten. Kon ik schuin links naar een trainingsveldje kijken. Daar was Bergkamp bezig met een jongen van zestien en één van zeventien. Speelden beiden in de onder 18, dacht ik. In drie kwartier tijd maakte hij geen enkele fout. Niemand keek, er was alleen een fitnesscoach bij. Hij en wat borden, een oefenvorm en twee jeugdspelers. Zo uniek, dat je dat puur voor jezelf doet. Dat je gewoon voor jezelf geen fout wilt maken. “Toen dacht ik: dat wil ik ook. Dat ga ik ook doen, en toen ben ik het ook gaan doen. Als jonge jongen moet je toch een soort van een antwoord krijgen. Dat hoeft niet eens iets met woorden te zijn, vaak is het zíen van dingen genoeg. Want Bergkamp wist niet dat ik keek.”

In 2004 vertrok Van Persie, net 21, van Feyenoord naar Arsenal. Bij Feyenoord was hij vooral een rebels ­talent geweest, hij was er op de bank beland. Hij werd weggeplukt door Arsène Wenger, de Franse coach van Arsenal, die overal jonge talenten vandaan haalde om ze te kneden. Van Persie trof bij Arsenal ook Dennis Bergkamp.

In 2012 stapte Van Persie over naar Manchester United om wél prijzen te kunnen pakken. Al in zijn eerste seizoen werd hij kampioen met die club. Hij werd topscorer van de ­Premier League. In zijn laatste ­seizoen bij Arsenal was hij dat ook geweest.

Rijk gelauwerd is Van Persie niet in zijn carrière. Met Feyenoord won hij als nog aanstormend talent in 2002 de Uefa Cup. Bij Arsenal bleef de oogst beperkt tot de FA Cup, de ­Engelse beker, in zijn eerste jaar in Londen.

13-6-2014: Spanje-Nederland

De duikkopbal, op 13 juni 2014 in Salvador, Brazilië, is een iconisch beeld geworden. Oranje staat met 1-0 achter tegen Spanje. Het had al 2-0 kunnen staan, daarmee was het al zo goed als bekeken geweest. Oranje leeft nog, als Daley Blind op links een nogal lukrake voorzet geeft. Van Persie is nog ver van het doel, in zijn eentje. Hij besluit te koppen, vallend, en de bal zeilt over doelman Iker Casillas.

Oranje wint met 5-1. De duik­kopbal is de inleiding tot dit voetbalwonder. Het is bovendien een ­bijzonder fraaie treffer. Toch is het ook tekenend voor de interlandcarrière van Van Persie dat dit daarvan het dragende beeld is. Het is de ­gelijkmaker in de eerste groepswedstrijd op een toernooi, geen doelpunt in het beslissende stadium ­ervan.

Van Persie maakte 50 doelpunten in 102 interlands. Hij is daarmee Oranjes topscorer aller tijden. De ­titel dankt hij vooral aan doelpunten in kwalificatieronden. Geen eindronde werd die van hem. Het WK 2014, dat van de duikkopbal, was ­cijfermatig gezien zijn beste, met vier doelpunten. Drie ervan maakte hij in de eerste ronde, één in de troostfinale. Ook in de WK’s van 2006 (één doelpunt in de groeps­fase) en 2010 (ook één) en de EK’s van 2008 (twee) en 2012 (één) was zijn ­inbreng in de knock-outronden ­minimaal.