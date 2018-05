Het afscheid van Kuijt, Iniesta en Kluivert. Nee, het ene afscheid is het andere niet

Nee, het ene afscheid is het andere niet.

Morgen is er in De Kuip een afscheidswedstrijd voor Kuijt, georganiseerd door zijn management, niet door Feyenoord. De bezoekers hebben een papieren Dirk Kuijt-masker opgestuurd gekregen. Iniesta liep in de vroege nacht na zijn laatste wedstrijd voor Barcelona nog één keer het veld op om moederziel alleen, zittend op de middenstip, zijn leven bij de club te overdenken.

Dat of een Kuip vol Kuijt-koppen - de keuze is niet moeilijk.

Kuijt maakte zichzelf te groot, luidde de kritiek, of hij liet zich te groot maken, niet alleen die maskers wezen erop. Er verscheen een boekje waarin Kuijt in monoloogvorm zijn verhaal van zijn laatste twee jaar bij Feyenoord vertelt - of, volgens de kritiek, het succes van Feyenoord claimt en afrekent met trainer Giovanni van Bronckhorst, die hem steeds vaker niet opstelde.

Maar belangrijker dan de voeten, voor elke carrière, is het hoofd

Clan Eerder was er een documentaire over Kuijt gemaakt. Die had ik liever niet gezien: een bevreemdende leefvorm, een clan van bewondering om hem heen. Graag koester ik de beelden van de voetballer: de prof, het voorbeeld, onverminderd. In wezen is die voetballer in zijn boekje aan het woord. Hij zegt dat hij de instelling heeft moeten overdragen om van wedstrijd naar wedstrijd te spelen, om juist in de kleinere niet te verslappen, om je bij tegenslag schrap te zetten. Hij zegt dat hij het niet eens was met Van Bronckhorst. Mag het, een speler met zijn status, zijn invloed, die meestal moest wijken voor Jens Toornstra, weinig meer toch dan een veredelde amateur? Voor wie het kampioensjaar van Feyenoord met gezond verstand beschouwt, staat er in het boekje niets nieuws, niets opzienbarends, niets beledigends ook. In een verstopte alinea zegt Kuijt in drie zinnen dat je dit seizoen bij Feyenoord hebt gezien hoe belangrijk het leiderschap is dat hij bracht, of wilde brengen. Mag hij dat zeggen? Ja, dat mag hij zeggen. De reacties van verontwaardiging - als de ene volwassen vent het met de andere niet eens is, rekent hij niet meteen af - zeggen vooral veel over een aanhoudend gebrek aan professioneel besef alhier, vrees ik.