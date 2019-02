Het abonnement rukt op in de retail, op naar Ikea om een Billy te huren

Het Zweedse meubelconcern Ikea experimenteert met abonnementsdiensten. Het bedrijf begint deze maand in Zwitserland met een proef waarbij klanten meubels kunnen leasen, heeft topman Torbjörn Lööf van Ikea laten weten aan de Britse krant Financial Times.

Lees verder na de advertentie

De bedoeling van de Zwitserse proef is dat consumenten meubels voor een bepaalde tijd kunnen huren om ze daarna weer in te leveren en eventueel iets nieuws uit te zoeken. Ikea lapt de ingeleverde meubels vervolgens weer op om ze daarna te verkopen. De interieurketen mikt in eerste instantie op kantoormeubelen voor zakelijke klanten, maar ziet volgens Lööf ook mogelijkheden voor het leasen van bijvoorbeeld keukens.

Het model krijgt ook ingang bij merk­pro­du­cen­ten. Het is een trend die niet meer is te stoppen retailstrateeg Rupert Parker Brady

“Een bedrijf als Ikea maakt steeds meer kosten voor personeel en voor zijn winkels, dus is het logisch dat het op zoek gaat naar nieuwe businessmodellen”, zegt retailstrateeg Rupert Parker Brady. “Het model om met abonneediensten geld te verdienen, begint steeds meer ingang te krijgen in de retail, maar ook bij merkproducenten. Het is een trend die niet meer is te stoppen.”

En zó nieuw is het verschijnsel in de detailhandel ook weer niet, weet Parker Brady. “In de mobiele telefonie is het al jaren heel normaal om het zo te doen. Klanten maken er vanuit gemak gebruik van en voor bedrijven is het heel profijtelijk omdat consumenten via een leaseconstructie natuurlijk meer betalen dan de werkelijke waarde van het product.”

Opmars Daarnaast vergroot een afgesloten abonnement de binding van de klant met een merk. Klanten van brillenwinkel Hans Anders bijvoorbeeld, kunnen tegen een vast bedrag per maand om het jaar of om de twee jaar hun bril vervangen. Het leasen van een auto door de consument is aan een ware opmars bezig. Parker Brady: “Eigenlijk is de kunstuitleen al sinds 1955 een van de eerste abonnementsmodellen.” Hij denkt niet dat Ikea met zijn jongste strategie het vertrouwde bedrijfsmodel loslaat: “Het is een aanvullende markt en van zijn kant een logische stap, waarmee Ikea inspeelt op een veranderende klantbehoefte en de trend om zijn eigen producten een tweede leven te geven. Het is dan bij uitstek het bedrijf om dit te doen omdat het altijd op zoek is naar oplossingen om zijn klanten laagdrempelig toegang te bieden tot betaalbare producten met een onderscheidende vormgeving.” De laatste tijd openen de Zweden met name vestigingen met een kleiner vloeroppervlak in het centrum van grote steden. Ook denkt Ikea de horeca-tak van het bedrijf op veel grotere schaal te kunnen exploiteren.

Amsterdam-Oost Het blauwgele woonwarenhuis, bekend van de Billy-boekenkast en de Zweedse gehaktballetjes, experimenteert sinds eind vorig jaar ook al in Amsterdam met een verhuurconcept. Dat doet Ikea samen met een woningcorporatie en exclusief voor een twintigtal jonge bewoners van een complex in Amsterdam-Oost. “Die kunnen voor een bedrag van tussen de 19,95 en 29,95 euro per maand gebruikmaken van een meubelpakket”, vertelt een woordvoerster van Ikea Nederland. “De jongere generatie hecht minder aan bezit en meer aan het milieu. Bovendien hebben jongeren vaak niet al meteen het geld voor meubels.” Het woonwarenhuis houdt de experimenten in zowel Amsterdam als Zwitserland bewust kleinschalig. “Voordat je dit in het groot gaat doen moet je het eerst in het klein testen.” Volgens Parker Brady vergt het opzetten van een abonneedienst wel het een en ander van een bedrijf dat daar van oorsprong niet op is berekend: “Het is een dienst, dat vraagt om een andere organisatie, meer gericht op service, onderhoud en klachtenafhandeling. Het is niet zo dat een bedrijf kan zeggen: ‘Zo, de klant heeft betaald, veel succes ermee’.”

Lees ook:

Ikea levert meubels én een levensstijl Een beter leven voor de mensheid: de onlangs overleden Ikea-oprichter Ingvar Kamprad was een ambitieuze idealist. En dat betere leven, dat was een Zweeds leven. Maar niet iedereen wil dat.

Vakbond slaat Ikea om de oren met eigen slogan ‘Een beetje aandacht maakt alles mooier’