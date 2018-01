Het aardgas zal ook Wiebes in beslag nemen

Na de jongste aardbeving weet Eric Wiebes één ding zeker: zijn ministerschap zal, net als dat van voorganger Henk Kamp, worden gedomineerd door de ellende die de gaswinning in Groningen veroorzaakt.

Kamp trad in november 2012 aan als minister van economische zaken, enkele maanden na de zware beving bij Huizinge. Met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter was dit de grootste klap die de Groningers tot op heden hebben gevoeld. In een interview met deze krant zei Kamp eind vorig jaar: “Ik zie mezelf nog zitten, op mijn eerste werkdag, achter het bureau, met een stapeltje dossiers. Groningen zat ertussen”. Vijf jaar lang had hij zijn handen vol aan de problematiek in het noorden.

Maar Kamp zei ook: “We hebben tijdens de kabinetsperiode de gaswinning met 55 procent teruggebracht. 85 procent van de schades is naar tevredenheid afgehandeld”. Met andere woorden: voor de nieuwe minister van economische zaken en klimaat zal het gasdossier minder heftig zijn.

Dat valt nog te bezien. Diverse politieke partijen willen zo snel mogelijk een debat met Wiebes naar aanleiding van de beving van maandagmiddag. SP’er Sandra Beckerman vindt zelfs dat de Tweede Kamer onmiddellijk moet terugkeren van reces. Het is onwaarschijnlijk dat dit gebeurt; een debat ergens volgende week ligt voor de hand.

Afhandeling schade

Voor Wiebes wacht een lastig gesprek met de Kamer. Ten eerste is er in Den Haag irritatie over het nieuwe schadeprotocol dat nog altijd niet in werking is getreden. Dat protocol moet ervoor zorgen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) zich niet langer bemoeit met de afhandeling van de schade, een vurige wens van de Groningers. Maar voorlopig wordt er vooral over gesteggeld door alle betrokkenen.

De minister voelt ook de druk toenemen om zo snel mogelijk minder gas uit de grond te halen. Het vorige kabinet mag de winning dan hebben teruggeschroefd van 48 miljard kuub per jaar naar 21,6, het voorkomt kennelijk niet dat Groningen nog steeds wordt geconfronteerd met zware schokken.

November vorig jaar verwees de Raad van State het laatste gasbesluit van Kamp naar de prullenbak

Politici uit Groningen en een groot deel van de Kamer dringen onophoudelijk aan op het verminderen van de gaswinning. Wiebes zal daar gehoor aan geven, de vraag is alleen nog hoe snel en hoeveel de kraan dichter wordt gedraaid. In een eerste reactie zei de minister maandagavond: “Ik probeer maximaal te minderen. Wat we ook maar kunnen verzinnen. We moeten de gaswinning omlaag krijgen. Nederland moet van het gas af.”