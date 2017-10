Het aantal verkeersongevallen blijft fors toenemen

De organisaties, verenigd in de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), stellen dat het aantal incidenten waarbij bergingsbedrijven in actie moesten komen de afgelopen twaalf maanden is opgelopen naar 25.963. Vooral op de A12 bij Arnhem en de A73 bij Nijmegen nam het aantal verkeersongevallen fors toe.

In vergelijking met vier jaar geleden is dat een toename van 27 procent, aldus SIMN. Het samenwerkingsverband is sinds 1999 verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten met personenvoertuigen op snelwegen en een aantal provinciale en gemeentelijke wegen, het zogeheten hoofdwegennet.

Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto Felix Cohen, directeur VVN in mei

Smartphone De stichting heeft geen eigen gegevens over oorzaken van de ongevallen, maar ziet een verband met het toenemende gebruik van mobiele telefoons in de auto. "De stijging komt waarschijnlijk door het gebruik van de smartphone achter het stuur", zei SIMN-secretaris Ivo Wildenberg vandaag in De Telegraaf. "Het aantal ongevallen daalde tot 20.458 in 2013. Maar sindsdien hebben we te maken met een stijging." Eerder dit jaar legde een aantal bij het verkeer betrokken organisaties ook al een verband tussen ongelukken en afleidingen in het verkeer, onder meer door de smartphone. Afleiding is een ‘groot en groeiend probleem’, schreven de meer dan dertig organisaties - waaronder de ANWB, Veilig verkeer Nederland, de Fietsersbond en het Verbond van Verzekeraars, in het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’. In het manifest wordt onder andere een Amerikaans onderzoek aangehaald naar de oorzaken van verkeersongevallen, waaruit bleek dat ruim 60 procent van de autobestuurders vlak voor het ongeluk was afgeleid. De smartphone bleek een belangrijke oorzaak: actief lezen en schrijven op een smartphone tijdens het rijden maakte de kans op een ongeval tien keer groter dan het normale risico. Bij alleen losse handelingen met de telefoon bleek het risico nog altijd ruim 3,5 keer zo groot. Het onderzoek werd gedaan met auto’s die voorzien waren van een zwarte doos en camera’s.

'Zwaarder straffen' Afgelopen mei maakte het CBS bekend dat het aantal verkeersdoden vorig jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar is gestegen, naar 629 (zie kader). Ook toen werden vermoedens uitgesproken dat bellen en appen in de auto daar een grote rol speelde. Naar aanleiding van de cijfers waarschuwde Veilig Verkeer Nederland (VVN) toen: "Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto", aldus directeur Felix Cohen in een persverklaring. "Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt." In augustus bepleitte VVN bij demissionair minister Blok van veiligheid en justitie dat het gebruik van een smartphone tijdens het rijden net zo zwaar bestraft moeten worden als rijden onder invloed. De boete voor bellen in de auto met een los toestel is nu 230 euro. VVN pleit ervoor die in elk geval te verdubbelen als er kinderen in de auto zitten. Een boete voor dronken rijden kan oplopen tot 650 euro.