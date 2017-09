Het aantal nareizigers is bijna verdrievoudigd

Het aantal asielzoekers dat in navolging van een partner of ouders naar Nederland is gereisd, is in de eerste helft van dit jaar bijna verdrievoudigd. In de eerste helft van 2017 kwamen 9390 zogeheten nareizigers naar Nederland, in de eerste zes maanden van vorig jaar 3210. Dat is een toename van 195 procent.

Het aantal nareizigers begon in de tweede helft van 2016 al fors toe te nemen, en die ontwikkeling heeft zich in 2017 voortgezet, blijkt uit een halfjaarrapportage die het ministerie van veiligheid en justitie gisteren publiceerde.

Volgens een woordvoerster van het ministerie is het normaal dat na een grote vluchtelingenstroom, zoals die van 2015, een nieuwe piek volgt waarin vrouwen en kinderen overkomen voor gezinshereniging.

De meerderheid heeft de Syrische nationaliteit, gevolgd door de Eritrese

Wel neemt het aantal nareizigers weer af sinds februari van dit jaar. In die maand kwamen nog 2113 gezinsleden van asielzoekers naar Nederland, in juli waren dat er nog maar 765. "Het lijkt erop dat we het merendeel van de aanvragen van nareizigers hebben gehad", zegt een woordvoerster van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). "We merken dat er nu meer tijd zit in het verwerken van de complexere aanvragen van nareizigers."

Net als bij de grote stroom van twee jaar geleden hebben ook de asielzoekers die een partner nareizen in meerderheid de Syrische nationaliteit: 71 procent van hen is Syrisch, tegen 11 procent met de Eritrese nationaliteit en 11 procent statenlozen.

Gezinsleden Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen gezinsleden laten overkomen naar het land waar zij zich gevestigd hebben. De aanvraag moet gedaan worden binnen drie maanden nadat de vluchteling zijn of haar verblijfsvergunning gekregen heeft, en de vluchteling en de nareiziger moeten al voor de vlucht partners geweest zijn. De nareiziger kan zich melden bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. De komst van de nareizigers is er de belangrijkste oorzaak van dat de asielstroom het eerste half jaar van 2017 met 50 procent is gegroeid. In de eerste helft van 2016 deden nog 12.910 vluchtelingen een asielaanvraag, dit jaar waren dat er tot juni 19.390.

Herverdeling Ook het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam na herverdeling is fors gestegen, met bijna 600 procent tot 1110. Die herverdeling is het gevolg van de vluchtelingendeal die de Europese lidstaten begin 2016 sloten met Turkije. Ondanks die toename zit Nederland nog lang niet aan de 8712 asielzoekers die het beloofde te vestigen bij het sluiten van de zogeheten Turkijedeal. Dat aantal had deze maand bereikt moeten worden. De acute vluchtelingenstroom wordt kleiner. Het aantal vluchtelingen dat de eerste asielaanvraag deed, daalde met 17 procent tot 7020. Ook in die stroom hebben Syriërs het grootste aandeel, met 14 procent, gevolgd door Eritreërs (8 procent) en Marokkanen (7 procent). Het aantal personen dat een tweede keer een asielaanvraag deed, nam iets toe, van 800 tot 1020.

