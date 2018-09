Het aantal moorden steeg in 2017, maar daalt op de lange termijn nog steeds

Kijk je naar de langere termijn, dan is het aantal fatale misdrijven terug op het niveau van 2012.

Hoewel het aantal moorden in alle leeftijdscategorieën toenam, is de relatieve stijging het grootste onder slachtoffers tussen de 10 tot 20 jaar oud. In 2017 ging het in tien gevallen om tieners, terwijl dat het jaar daarvoor nog op drie bleef steken.

Sowieso zijn trends in de criminaliteit een groot raadsel in de wetenschap

Vooral mannen zijn slachtoffer: 70 procent van de 158 slachtoffers was man. Bijna een derde van hen werd gedood door een ‘collega’ uit het criminele circuit. De dader bij vrouwen moet in een hele andere hoek worden gezocht. Vooral (ex)-partners slaan toe. Dat was het geval bij 39 procent van de 46 vrouwelijke slachtoffers. Bij 7 procent was er geen connectie tussen de dader en slachtoffer.

Hoewel 2017 dus een opmerkelijke trendbreuk laat zien, neemt het aantal moorden wel af als je naar de lange termijn kijkt. Zo werden er in het begin van deze eeuw (2001) nog 264 mannen en vrouwen omgebracht.

Een verklaring voor de cijfers geeft het CBS niet. Sowieso zijn trends in de criminaliteit een groot raadsel in de wetenschap. Vele factoren zijn er de afgelopen jaren gegeven voor de dalende trend van het aantal misdrijven sinds de eeuwwisseling - van vergrijzing tot de welvaart -, maar volgens het CBS kan niet één daarvan de trend helemaal verklaren.