Het aantal flexbanen is gedaald, kan de nieuwe arbeidswet die dat beoogde nu van de baan?

Voor het eerst in tien jaar daalt het aantal flexbanen in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Afgezien van de crisisjaren nam het aantal flexwerkers al sinds begin deze eeuw toe. Maar nu is hun aantal met 7000 gedaald naar 1.922.000, vergeleken met het eerste kwartaal van 2018.

Tegelijkertijd steeg het aantal mensen met een vast contract naar zo’n 5,5 miljoen. Goed nieuws voor de werknemers zelf, want flexwerkers zijn niet bepaald enthousiast over het tijdelijke karakter van hun contracten of over hun uitzendbanen. Ze kampen met méér onzekerheid en minder loon. Ruim vier op de vijf flexwerkers hecht veel waarde aan een vast dienstverband, bleek twee jaar geleden uit een rapport van het Centraal Planbureau.

Is die wet nog wel nodig nu flexwerk ‘uit zichzelf’ is gaan dalen? Voor die vraag is het wat vroeg: het is onduidelijk of dit het begin is van een trend of slechts een tijdelijke uitzondering op de flexgroei. Wel lijkt het een logisch gevolg van de aantrekkende economie en de historisch krappe arbeidsmarkt die daaruit voortvloeit. Om schaarse mensen aan zich te binden zullen werkgevers eerder vastigheid bieden. Maar uit cijfers van statistiekbureau Eurostat blijkt dat de decennialange opmars van flexwerk vrijwel losstaat van economische groei en werkloosheidscijfers. Hoogstens bepaalt de conjunctuur de snelheid waarmee flexibele arbeid aan terrein wint, stelt het CPB op basis van die cijfers.

Ook het kabinet wil het aantal flexbanen indammen. Vandaag debatteerde de Eerste Kamer over een nieuwe arbeidsmarktwet van minister Wouter Koolmees (sociale zaken, D66). Met een batterij aan maatregelen moet zijn Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vaste contracten stimuleren en flexbanen ontmoedigen. Werkgevers kunnen hun personeel makkelijker ontslaan als die wet erdoor komt. Tegelijkertijd zullen werkgevers meer WW-premie moeten afdragen voor flexwerkers.

Cultuuromslag

Hij wijst op Spanje, een land met meer flexwerkers dan Nederland, terwijl die groep daar bij wet beter is beschermd dan hier. “Je moet de kracht van beleid hier niet overschatten”, zegt De Beer. “Zie het vooral als een klein steuntje in de rug.” Dat Nederland de flexlijstjes aanvoert in vergelijking met omringende landen (op Spanje na), lijkt volgens De Beer eerder te komen door de heersende cultuur onder werkgevers. Dat het hier gewoon is geworden om mensen een tijdelijk contract aan te bieden. “Dat is vooralsnog slechts een sterk vermoeden van mij, een die ik binnenkort wil onderzoeken.” Mocht dat zo blijken, dan moet daarna nog onderzocht hoe die cultuur is te veranderen.

Het zou in elk geval helpen als werkgevers bij zichzelf te rade gaan, zegt De Beer. “Flexwerkers aannemen is op de korte termijn vaak goedkoper, maar over een langere periode loont het juist om te investeren in duurzaam personeel.