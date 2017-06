Het aantal beveiligingsbedrijven is verdubbeld, toch verdwijnen er banen

Niemand kijkt er meer van op als bij een bedrijfsfeestje op het podium naast de artiest twee brede mannen in strak pak staan die voortdurend de omgeving scannen met een geconcentreerde blik. Bij popconcerten, voetbalwedstrijden en overheidsgebouwen zijn er beveiligers, maar ook steeds meer personen worden bewaakt.

In 2007 telde Nederland 1620 beveiligingsbedrijven. Inmiddels zijn het er 3350, ruim twee keer zoveel. Die verdubbeling komt vooral door de vele eenmansbedrijven. Er zijn inmiddels meer dan 2500 zzp’ers werkzaam in de sector. Zij richten zich vooral op de particuliere beveiligingsdiensten of bieden beveiligingssystemen aan.

Ondanks deze aanwas van veel kleine bedrijven is de werkgelegenheid in deze sector in de afgelopen jaren gedaald. Tussen 2010 en 2015 nam het aantal banen af van 35.800 naar 31.700. Dit verlies aan arbeidsplaatsen deed zich vooral voor bij grotere bedrijven, en komt met name door nieuwe technologieën.

De beveiligingssector noteerde in 2016 slechts een omzetgroei van 7 procent vergeleken met 2010. Ten opzicht van het jaar ervoor daalde de omzet in 2016 zelfs met 0,6 procent. Volgens Buiting zorgt onder andere de verzadiging van de markt ervoor dat de sector weinig omzetgroei laat zien. “Voor 2017 verwachten we een zeer bescheiden omzetgroei van 1 procent.”

In de afgelopen jaren stagneerde de omzetgroei in de beveiligingsbranche. De sector leek zich aanvankelijk snel te herstellen van de economische crisis en presteerde tussen 2009 en 2012 beter dan de zakelijke dienstverlening als geheel. Maar vervolgens profiteerde de sector in veel mindere mate van het economisch herstel.

Dat staat in een brancherapport van ABN Amro. "De beveiligingsbranche digitaliseert in hoog tempo. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op afstand te bewaken. Bovendien is daarbij een meer flexibele dienstverlening mogelijk, zoals bewaking op afroep”, licht Kasper Buiting, econoom bij ABN Amro, toe.

Tarievenstijging

Opvallend is wel dat de tarieven vrij sterk zijn toegenomen, met 14 procent in tien jaar tijd. Ondernemers verwachten niet dat de prijzen nog verder stijgen. Dat komt ook door de verzadiging. Buiting vindt dat een logische ontwikkeling. “De beveiligingsbranche is in Nederland tot volle wasdom gekomen en in vergelijking met de landen om ons heen veruit het grootst. De beperkte groei van de branche is dan ook de keerzijde van haar eigen succes.”

Dat de sector in Nederland zo groot is, is mede dankzij de Rotterdamse haven en Schiphol; die vragen relatief veel inzet van de beveiligingsdiensten. Maar ook zonder deze mainports is de beveiligingsbranche in Nederland heel groot. Wellicht heeft het zijn maximale grootte voorlopig bereikt, meldt het rapport voorzichtig.