Het aanraken van je telefoon tijdens het rijden is niet per se strafbaar

Het hof, de hoogste rechter in dit soort verkeerszaken, sprak zich uit in een zaak van een automobilist uit Sneek die van agenten een bon kreeg omdat hij tijdens het rijden met zijn vingers aan zijn telefoon op zijn dashboard zat. De man ontkent dat, maar dat is niet de reden dat het hof de boete van 230 euro van tafel veegt. Als voor dit geval een boete uitgedeeld kan worden, betekent dat eigenlijk dat ieder gebruik van een telefoon in de auto verboden is. En dat is niet de bedoeling van de regelgever geweest die een verbod op vasthouden bedacht, aldus het hof.

Het gerechtshof in Leeuwarden ziet het niet als taak om principiële vragen te beantwoorden

De rechtbank had eerder geoordeeld dat de boete voor het bedienen van een telefoon in een houder wel terecht was. Het idee achter het verbod op telefoneren in de auto is dat het de bestuurder afleidt en dat gebeurt ook als iemand alleen met zijn vingers aan het apparaat zit. Zowel de man die de boete kreeg, als het Openbaar Ministerie ging in beroep. Het OM deed dat niet vanwege ontevredenheid over de boete, maar omdat het van de hogere rechter een principiële uitspraak wilde: kun je bedienen als vasthouden zien? Het gerechtshof weigerde dat. Het ziet het als zijn taak onenigheid over boetes te beslechten, niet principiële vragen te beantwoorden.

Terwijl deze zaak gisteren diende, kondigde minister Grapperhaus van justitie aan de strafmaat voor het vasthouden van een mobiel in de auto te willen verhogen. Daarop komt twee jaar te staan, en zelfs maximaal zes jaar als het gedrag een ongeval veroorzaakt. Die strafverhoging wil het kabinet ook voor ander roekeloos rijgedrag.