Hervonden herinneringen: onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk

Psycholoog Ineke Wessel keek maandagavond naar De Wereld Draait Door, waar de Vlaamse schrijfster Griet op de Beeck vertelde over het seksueel misbruik door haar vader. Misbruik dat ze zich pas enkele jaren geleden begon te herinneren. Het eerste wat Wessel dacht: wat ontzettend dapper, wat goed dat ze over haar beleving praat.

Lees verder na de advertentie

Maar tegelijkertijd wierp het tv-optreden de onderzoekster van de Rijksuniversiteit Groningen een paar decennia terug in de tijd. "Ik vind het jammer dat sommige misvattingen over geheugen kennelijk terug zijn in de media. Ik hoopte dat ze weg waren." Nog even helemaal los van Op de Beecks verhaal, dat wil ze er nadrukkelijk bijzeggen. "Ik was niet bij haar therapie aanwezig, en weet niet hoe zij precies tot haar inzicht is gekomen." Toevallig schreef ze precies over deze 'hervonden herinneringen' mee aan een hoofdstuk in Routes van het Recht, een juridisch en psychologisch naslagwerk dat deze vrijdag wordt gepresenteerd.

Het 'aanpraten' van herinneringen is goed mogelijk

Begin jaren negentig speelde de discussie hevig: kun je traumatische herinneringen nu wel of niet verdringen? Zeker in de Verenigde Staten stond een groep therapeuten met haar clientèle tegenover psychologen die het hele verhaal onmogelijk achtten. Uiteindelijk is dat debat beslecht, zegt Wessel. Zogenaamde 'verdrongen herinneringen' zijn volgens haar onwaarschijnlijk. "Ik ben in ieder geval niet overtuigd van het bewijs voor zulke verdringing. Eerder lijkt het dat de herinnering heviger wordt naarmate de bijbehorende gebeurtenis heftiger was."

De geest is tot veel in staat Onderzoek van de Maastrichtse hoogleraar Harald Merckelbach uit 2003 onderschrijft dat. Hij vroeg 29 overlevenden van de jappenkampen naar hun herinneringen, die weinig aan details verloren waren. De Amerikaanse journalist Mark Pendergras ondervroeg eind jaren negentig drie Holocaust-experts, die stuk voor stuk geen voorbeelden konden noemen van overlevenden die hun trauma verdrongen en ze echt vergeten waren. Soms hoort de Groningse psycholoog dat een herinnering zo gruwelijk is dat zij niet verzonnen kan zijn. "Maar dat kan best, de geest is tot veel in staat. Bovendien vormt zo'n hervonden herinnering zich vaak over een periode van jaren. Dan heb je genoeg tijd om hem steeds iets uit te bouwen in gruwelijkheid." Hervonden herinneringen hebben juridisch geen waarde omdat het herinnerde niet te verifiëren is Ondertussen is het 'aanpraten' van herinneringen goed mogelijk. De Gezondheidsraad waarschuwde al in 2004 voor therapeuten die suggestieve vragen stellen, of van haar patiënten vragen een hypothetische situatie eens levendig voor te stellen. Dit kunnen getroebleerde mensen zijn die aankloppen voor een verklaring voor de depressie of angststoornis waar ze mee kampen. Wessel: "Die klachten probeert zo'n therapeut dan te duiden, maar de redenering is feitelijk een omgedraaide. Stel dat misbruik leidt tot depressie, dan betekent een depressie niet dat er dan dus vergeten misbruik zal hebben plaatsgevonden."