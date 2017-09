Herstelplan moet Sint-Maarten er weer bovenop helpen

Leijtens moet een plan maken om ‘het eiland weer zo goed mogelijk te laten functioneren’, zei premier Mark Rutte zondag. “Er gaan zo snel mogelijk teams richting Sint-Maarten om precies in kaart te brengen op allerlei terrein wat daar nodig is de komende tijd.”

Over dit initiatief heeft Rutte nog geen overleg gehad met de autoriteiten op Sint-Maarten omdat er nog geen communicatie mogelijk is. “Maar ik kan mij niet voorstellen dat er bezwaar tegen bestaat”, zei hij.

Wantrouwen

Onder andere bestuurlijke verhoudingen werkte Han Lammers halverwege de jaren negentig aan een herstelplan. De voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam en ex-burgemeester van Almere was anderhalf jaar coördinator van de wederopbouw van Sint-Maarten na de orkaan Luis. Hij vertrok met gemengde gevoelens: er heerste wantrouwen tussen de Antillen en Nederland.

“Nederlanders leven met drie vooroordelen over de Antillen en Aruba. We denken dat we ze vanaf het Plein in Den Haag kunnen besturen, dat we na een verblijf van een paar dagen op de Antillen weten hoe het zit en dat de mensen hier niet deugen”, zei hij bij zijn vertrek in 1997 in NRC Handelsblad.

Op Sint-Maarten werd geklaagd dat de haven nog niet op orde was waardoor de toeristen met hun cruiseschepen nog niet konden aanleggen. Den Haag zou Sint-Maarten het beheer van het geld niet toevertrouwen.

Nu gaat Hans Leijtens aan het werk. Hij was commandant van de Koninklijke Marechaussee en werd eind 2015 directeur-generaal bij de Belastingdienst. Vervolgens liep een reorganisatie daar volledig uit de hand, een debacle dat honderden miljoenen euro’s kost. Leijtens vertrok.

Zijn nieuwe taak was corruptie bestrijden op Sint-Maarten. Daar komt nu de wederopbouw bij. Twintig jaar geleden kostte het herstel 82 miljoen gulden. Rutte ging afgelopen weekeinde niet in op de vraag wat een nieuw plan mag kosten. “We moeten eerst kijken wat nodig is.”

