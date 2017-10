Herstel pensioenfondsen biedt nog weinig hoop

Ondanks licht herstel bij de grootste pensioenfondsen, is compensatie van de pensioenuitkeringen voor de inflatie nog ver weg. Ambtenarenfonds ABP zegt de uitkeringen de komende vijf jaar niet of nauwelijks te kunnen verhogen. Ook bij pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) en de metaalfondsen PME en PMT laat de slechte financiële positie het nog lang niet toe om gepensioneerden voor inflatie te compenseren.

ABP, dat 393 miljard euro beheert, slaat al sinds 2009 de inflatiecompensatie over. Gepensioneerden krijgen hierdoor inmiddels jaarlijks 12% minder pensioen dan ze ooit beloofd was. Op een gemiddeld ABP-pensioen van 8400 (netto) geeft dit een jaarlijks ‘verlies’ bijna 1000 euro. ABP, PFZW, PME en PMT beheren bijna 700 miljard euro en zijn daarmee samen goed voor ruim de helft van het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen.

Bij de vandaag gepubliceerde kwartaalcijfers laten de grootste Nederlandse pensioenfondsen wel enig herstel zien, maar het tempo waarin is laag. ABP maakte bekend dat de dekkingsgraad - de verhouding tussen het aanwezige vermogen en de hoogte van de te betalen pensioenen - op 103 procent is uitgekomen. Eind vorig jaar was de dekking nog 97 procent. De dekkingsgraden van PFZW (100 procent), PMT (102 procent) en PME (102 procent) liggen hierbij in de buurt. De afgelopen jaren zijn de fondsen nooit echt meer ruim boven de 100 procent uitgekomen.

Pijn

Gezien het trage herstel van de pensioenfondsen zijn deze percentages van 110 en zeker die van 123 nog ver weg. Dat schaadt op papier alle deelnemers in de pensioenfondsen - ook de werknemers - maar in de praktijk worden de gepensioneerden direct geraakt. Gepensioneerden hebben namelijk relatief weinig tijd van leven en kunnen dus nooit meer van eventueel betere tijden profiteren. Veel pijn lijden bijvoorbeeld de mensen die precies in 2009 met pensioen gingen, tot op heden niet voor inflatie zijn gecompenseerd en in ieder geval voor de komende vijf jaar nergens op hoeven te rekenen. Daarmee zijn we al in 2022 of vijftien jaar verder. De kans dat een aanzienlijk deel van de gepensioneerden van die generatie dan is overleden, is heel groot.

Tussen de grootse vijf pensioenfondsen zit een uitzondering. Dat is het pensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Het fonds, goed voor 55 miljard, zat jarenlang met dekkingsgraden die niet ver boven de 110 procent lagen. Het herstel van het fonds ten opzichte van de andere reuzen gaat echter relatief snel. Inmiddels is de (beleids)dekkingsgraad van het pensioenfonds Bouw gestegen naar 113 procent. Daarmee is er voor het eerst in jaren ruimte om weer inflatiecompensatie te betalen. Het bestuur van het fonds moet hierover echter nog een besluit nemen, zo geeft de woordvoerder aan.