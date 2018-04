Herdenkingstrend: duizenden oorlogsgraven krijgen een gezicht

Zij vertelt hoe Jonetta op Nationaal Ereveld Loenen terecht is gekomen. Dat het lidmaatschap van een Enschedese verzetsgroep de reden is dat ze, na te zijn verraden, werd geëxecuteerd. En hoe ze haar kind nog in veiligheid wist te brengen.

Het verhaal van een Enschedese huisvrouw is niet zo bekend als dat van, zeg, verzetsheld Hannie Schaft. Door op 4 mei haar verhaal te vertellen, en dat van andere oorlogsslachtoffer die in Loenen zijn begraven, wordt de herinnering nieuw leven ingeblazen.

Door de graven een gezicht te ­geven, zien jongeren opeens dat het om jonge mensen gaat, zoals zij. Hélène Briaire

Het lijkt een herdenkingstrend. Door heel het land zullen vrijwilligers duizenden grafstenen en kruizen op oorlogsbegraafplaatsen een gezicht geven, maakte Platform WO2 zondag bekend.