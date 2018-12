Henk Spaan slaagt er niet in een stevige troon voor Nouri te bouwen

Abdelhak Nouri zakte in de zomer van 2017 in elkaar op een voetbalveld in Oostenrijk. De aanvaller van Ajax raakte buiten bewustzijn en de hersenschade als gevolg van het zuurstoftekort zorgt ervoor dat hij nooit meer zal voetballen. Het talent knakte in de knop.

Over Nouri schreef auteur Spaan ‘Nouri, de belofte’. Spaan, dichter, columnist van Het Parool en mede-oprichter van het toonaangevende literaire voetbalmagazine Hard Gras, keek als belangstellende al jaren voordat de doorsnee voetbalsupporter van Nouri hoorde naar de verrichtingen van de jeugdelftallen van Ajax waarin Nouri vaak een hoofdrol opeiste. Spaan schroomt niet dat de lezer in te wrijven.

Het verweven van het leven van ‘Appie’

met dat van de auteur voelt ongemakkelijk

In ‘Nouri’ kiest Spaan ervoor zijn eigen leven te integreren in het verhaal. Spaan bracht, net als Nouri, zijn jeugd door in Amsterdam-West en Spaan beschrijft hoe het was om op te groeien als talentloos maar fanatiek spelertje. Ook vertelt Spaan een beetje over de geschiedenis van ‘West’.

Het samenvoegen van de twee levens is in eerste instantie een interessant en prikkelend uitgangspunt, maar Spaan slaagt er niet in het loerende ongemak weg te nemen dat hangt om de keus zijn leven te verweven met dat van Nouri. Hij dringt zich op.

Spaan wisselt zijn persoonlijke observaties en herinneringen af met gesprekken over Nouri met direct betrokkenen en laat hen vertellen wie Nouri was en welke prachtige acties hij maakte in jeugdwedstrijden die voorbij gingen aan het grote publiek. Spaan behandelt de personen per hoofdstuk en ondertussen bouwt hij aan de troon voor de charismatische Nouri.

Sneren Spaan laakt ondertussen de trainers van Ajax die ‘Appie’ niet zonder twijfel opstelden. Hij deelt flink wat sneren uit aan Jaap Stam (67 interlands) en begrijpt niets van Frank de Boer (vier landstitels als trainer van Ajax) en Peter Bosz (met Ajax in 2017 in de finale van de Europa League). ‘Van Jaap Stam kon ik de desinteresse in talent volgen’, schrijft Spaan. ‘Een verdediger met vierkant hoofd en dito voeten.’ Spaan ziet Bosz op de tribune kijken naar de talenten van het tweede elftal en hij kan er niet over uit dat Bosz Nouri buiten de hoofdmacht laat. ‘Waarom keek Bosz eigenlijk naar deze wedstrijden? Wat Appie ook deed, het maakte voor de oordelen van de hoogste technische bazen kennelijk weinig uit.’ Nouri, de belofte − Henk Spaan. Uitgeverij: Ambo Anthos. Prijs: 20 euro © Jeanette Vos001 Grootste gebrek aan ‘Nouri’ is het gemis aan stuwing. Spaans stijl en zijn keus om in de gesprekken die hij voert (bijvoorbeeld met Ajax-coach Marcel Keizer) nauwelijks scènes te verwerken of plaats van handeling te beschrijven, maken van ‘Nouri’ een af en toe saai boek, waarin de opsommingen van allerhande acties van Nouri tegen het einde soms zelfs gaan vervelen. Beste stukken zijn het fotokatern met schitterende afbeeldingen en de pagina’s waarin Spaan de trieste dag van 8 juli 2017 behandelt. Helaas draait Spaan dat indrukwekkende eigenhandig de nek om met zijn slotzinnen. ‘Appie, je hoeft mij niet te bedanken. Mijn dank, en die van veel mensen, gaat uit naar jou, voor wie je bent en voor je spel waarvan ik elf jaar getuige heb moge zijn.’ Het is allemaal doodzonde, want Spaan heeft natuurlijk best verstand van voetbal en hij kan een zin van A naar B brengen, maar het heeft hem ontbroken aan geduld. Het gevoel bekruipt je dat als Spaan langer had gewerkt aan ‘Nouri’, als hij diens achtergrond had uitgediept, zijn eigen plek had ingedamd en meerdere gesprekken had gevoerd − bijvoorbeeld met de dienstdoende teamdokter − ‘Nouri’ je van je sokken kunnen blazen. Maar ja: ‘als’.

