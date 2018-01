Henk Hoijtink verkozen tot sportjournalist van het jaar

Het juryrapport eert Hoijtink vooral als voetbaljournalist. "Henk Hoijtink is een kompas waar de Nederlandse voetbalwereld op zou kunnen, zou moeten varen", schrijft de jury. "Hij wijst de Nederlandse betweters, mannen met de Cruijff-visie en van de Hollandse school, op hun feilen en hun verblinding."

De jury roemt ook de vooruitziende blik van Hoijtink, die ieder weekend een column over de voetbalwereld schrijft. "De alarmbellen gingen niet af", concludeerde Hoijtink nadat het Nederlands elftal de kwalificatie voor Euro 2016 miste. Komende zomer ontbreekt het Nederlands elftal ook in de eindronde van het WK in Rusland. "Het was het pijnlijkste sportnieuws van 2017 en de Alkmaarder, man met opgestroopte mouwen in zijn zaterdagse column, had het in nuchtere bewoordingen, zonder al te veel ronkende termen want zo is Henk niet, allemaal voorspeld."

Ook wordt het onderscheidingsvermogen van Hoijtink geprezen ‘in een tijdsgewricht, waar de kritische zin onder sportjournalisten aan erosie onderhevig is'.

Hoijtink reageerde op Twitter met één woord op de prijs: "Vereerd". Vorig jaar werd AD-verslaggever Thijs Zonneveld verkozen tot sportjournalist van het jaar 2016.

Lees hier de columns van Henk Hoijtink.