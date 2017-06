Henk Buck kwam hard ten val na aids-onderzoek. 'Ik kon mij nooit verdedigen'

Zevenentachtig is hij inmiddels. Hij wil nog één keer proberen zijn versie van het verhaal over het voetlicht te krijgen. Op de eettafel in zijn woonkamer ligt de laptop al uitgeklapt. Hij heeft alle gebeurtenissen op een rijtje gezet. "Anders gooi ik het straks door elkaar." Maar echt nodig heeft hij het niet, het verhaal staat hem nog helder voor de geest, blijkt uit het gesprek van drie uur dat zal volgen. Menigeen zou er voor tekenen om zo 87 te worden.

Henk Buck is zelf getekend. Hoewel de emeritus hoogleraar van de TU Eindhoven rustig vertelt, zo nu en dan zelfs grapjes maakt, valt hij ook geregeld stil. Dan worden zijn ogen vochtig en wendt hij zijn blik af. "Nu weet u het wel hè?", zegt hij en gaat over naar het volgende hoofdstuk in de 'affaire'.

Vorige maand stond in deze krant een interview met Jaap Goudsmit, die met hem in 1990 samenwerkte in een onderzoek dat een nieuw aidsmedicijn leek op te leveren. Het onderzoek kwam echter in opspraak en de publicatie erover in vakblad Science werd teruggetrokken. Voor Buck kwam hierdoor een abrupt einde aan zijn wetenschappelijke carrière. Goudsmit blikte er in het interview op terug en dat reet oude wonden open. Buck: "Mij is onrecht aangedaan. Ik heb nooit de kans gekregen mij te verdedigen."

Eindhoven blijkt een pioniersbaan. "Er gebeurde niets op die vakgroep. De laboratoriumzalen waren prachtig, maar ze stonden allemaal leeg. Ook het onderwijs moest ik van de grond af opbouwen. In het begin gaf ik tal van vakken." Zijn ster rijst snel. In 1979 wordt hij lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, een prestigieuze benoeming. Zijn werk krijgt het landelijke stempel van toponderzoek en de TU draagt hem zelfs een paar keer voor de Nobelprijs voor. "Toen ik er wegging, zaten die laboratoriumzalen tjokvol met onderzoekers. Ik heb er met hart en ziel aan gewerkt."

Eind jaren tachtig is Henk Buck een gevierd chemicus. Hij heeft na zijn studie en promotie in Leiden naam gemaakt als onderzoeker en wint in 1967, als een van de eersten, de gouden KNCV-medaille, de belangrijkste onderzoeksprijs in de Nederlandse chemie. Kort daarna vraagt Eindhoven hem voor een leerstoel in de organische chemie. "Ik had toen al aanbiedingen uit het bedrijfsleven gekregen. Philips, Shell. Maar ik wilde vrij zijn in de keuzes van mijn onderzoek."

Aidsvirus

Eind jaren tachtig vraagt het aidsfonds aan Buck of de aanpak ook toepasbaar is tegen hiv, het aidsvirus dat zich in het DNA nestelt en vandaaruit zijn verwoestende werk verricht.

Het lijkt een kansrijke optie maar de praktijk is weerbarstig. Het lukt de onderzoekers niet om het plakbandje op de juiste plek af te leveren. Het stukje moet langer, suggereert de Amsterdamse viroloog en aidsonderzoeker Jaap Goudsmit, met wie ze samenwerken. Dan is de kans groter dat het plakbandje op de juiste plaats komt te zitten.

Maar dat was het probleem niet, zegt Buck. "We hadden een jaar eerder laten zien dat we langere stukjes konden maken. Het DNA zelf was het probleem, we wisten toen al dat het bij aids niet zo geschikt is als plakbandje. Het aidsvirus is een RNA-virus. RNA lijkt op DNA, ze hebben allebei die helixstructuur, maar RNA is net even anders. Dat bindt beter op het hiv. Daar wilde Goudsmit niet van horen, hij bleef hameren op de langere stukken."

Terwijl Eindhoven de plakbandjes levert, test de groep van Goudsmit of ze het aidsvirus remmen. Met wisselend resultaat. "Soms werkte het wel, soms niet. Toen het een paar keer leek te werken, wilde Goudsmit publiceren. Ik heb daarin toegestemd. Vergeet niet, er stond veel druk op. Veel groepen waren op zoek naar een middel tegen aids en nog belangrijker: er gingen veel mensen dood aan aids. Het was een dramatische tijd. Maar achteraf denk ik, we hadden toen niet moeten publiceren."

Op vrijdag 13 april 1990 verschijnt het onderzoek in Science. Het is groot nieuws, de media pakken erover uit. Op het NOS-journaal zegt Buck te verwachten dat aids over een aantal jaren de wereld uit is. "Dat had ik niet moeten zeggen. Ik heb een hele tijd geprobeerd de verslaggever van de NOS uit te leggen wat we hadden gedaan, maar hij bleef herhalen dat hij met dat verhaal niet bij de kijkers hoefde aan te komen. Toen heb ik die termijn genoemd. Dat was mijn fout."

Hoewel de euforie nog even aanhoudt, beginnen collega-wetenschappers hun twijfels te uiten. Kon deze wilde aanpak wel tot succes leiden? Waren de Eindhovense monsters niet vervuild? Intussen melden medewerkers van Buck zich bij Goudsmit en overtuigen hem ervan dat de onderzoeksdata de conclusies niet ondersteunen. Goudsmit besluit dat het artikel in Science moet worden teruggetrokken.

Niet veel later wordt Buck door zijn universiteit geschorst. Vanaf dat moment loopt hij achter de feiten aan. "Ik was op achterstand gezet. Ik had geen toegang meer tot de literatuur, over e-mail of internet beschikte ik niet en ik mocht geen contact onderhouden met mijn medewerkers. Ik heb hier nooit een wetenschappelijke dialoog over kunnen of mogen voeren. Dat steekt me nog het meest, ik ben leraar geweest, ik wil graag uitleggen hoe het zit."