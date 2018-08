Hema zet franchisers buiten de deur

Dat is de organisatie die alle Hema-franchisers vertegenwoordigt. De bestuursleden runnen samen 24 filialen, heeft Het Financieele Dagblad berekend.

De directie en de franchisers ruziën al jaren over de vraag hoeveel de franchisers moeten bijdragen in de kosten die Hema maakt voor zijn internetverkopen. In 2015 zijn hierover afspraken gemaakt, maar de directie wil van die afspraken af. De kwestie leidde tot een rechtszaak, waarin de franchisenemers in juli grotendeels gelijk kregen van de rechter.

Verschillende contractvormen Bijna twee weken voor die rechterlijke uitspraak schreven twee hoge managers van Hema een brief op poten aan de VAB en de franchisers. Daarin laakten zij de keuze voor de gang naar de rechter en meldden zij dat de Hema-leiding de VAB niet langer als gesprekspartner ziet. Veel franchisers werken al lang voor Hema, soms is het franchiseschap overgegaan van ouder(s) op kind(eren) Hema heeft in Nederland 545 winkels, waarvan er 261 worden gerund door franchisers. In totaal zijn er volgens Hema 99 franchisers – een aantal bestiert meerdere vestigingen. Veel franchisers werken al lang voor Hema, soms is het franchiseschap overgegaan van ouder(s) op kind(eren). Volgens een betrokkene gelden de franchisecontracten doorgaans voor tien jaar en worden ze daarna stilzwijgend verlengd, tenzij de franchisenemer er een potje van heeft gemaakt en/of beroerde resultaten behaalde. Volgens een Hema-woordvoerder zijn er ‘verschillende contractvormen’ en zijn lang niet alle contracten hetzelfde.

Ruzie Hema wilde niet inhoudelijk op de kwestie ingaan omdat ‘wij geen uitspraken doen over zaken die betrekking hebben op contracten die wij met individuele franchisenemers hebben.’ De VAB meldde ‘te betreuren dat niet de weg van overleg wordt gekozen.’ Of de VAB-bestuurders die hun winkel dreigen kwijt te raken naar de rechter zullen stappen, zegt een VAB-zegsman niet te weten. Dat de ruzie zo hoog is opgelopen, komt waarschijnlijk doordat de huidige eigenaar van Hema de keten wil verkopen. De Britse investeerder Lion Capital, die Hema in 2007 voor ruim 1,1 miljard euro kocht, leek dit jaar een koper te hebben: de Belgische investeringsmaatschappij Core Equity Holdings. Maar Core, dat naar verluidt 1 miljard euro voor Hema over had, haakte in juni af. Lion Capital is elf jaar eigenaar van Hema. Dat is ongebruikelijk lang.

Brief-op-poten Volgens de Hema-leiding kwam dat door de afspraken met de franchisers: door die afspraken zou het volgens Core niet mogelijk zijn om de online-verkopen winstgevend te maken. In de brief-op-poten aan de franchisers schreven de twee Hema-managers ‘dat de rol van franchise binnen Hema een belangrijke oorzaak is geweest voor het niet doorgaan van de verkoop aan Core Equity’. In die brief noemden zij de huidige franchise-overeenkomst ‘zeer verouderd.’ Lion Capital is elf jaar eigenaar van Hema. Dat is ongebruikelijk lang. Investeringsmaatschappijen als Lion trekken geld aan van beleggers, stoppen dat in een fonds en kopen daarmee bedrijven. Doorgaans betalen zij beleggers binnen tien jaar terug. Dan moeten de bedrijven wel verkocht zijn. Het fonds dat Lion in 2007 startte bevatte 2 miljard euro. Van de acht andere bedrijven die Lion met dat geld kocht, zijn er zes verkocht en is er een gedeeltelijk verkocht. Bij de verkochte bedrijven zit snackfabrikant Ad van Geloven, bekend van Mora.

