Hema-producten zijn straks ook te vinden in Franse en Duitse supermarkten

Hema lijdt nog altijd verlies, maar dat kan de opperbeste stemming van Hema-topman Tjeerd Jegen niet verpesten. Het werken onder miljardair Marcel Boekhoorn, die oktober vorig jaar de winkelketen kocht, bevalt hem namelijk een stuk beter dan onder de vorige eigenaar, de private investeerder Lion Capital. Boekhoorn is bekend van de aankoop van twee reuzenpanda’s voor Ouwehands Dierenpark.

“Het verschil is gigantisch”, zegt Jegen. “Lion Capital stond letterlijk op afstand: van ons land, van ons merk, van de manier waarop wij hier zaken doen. Ik moest soms wel weken wachten voordat ik telefonisch iets met ze kon bespreken. Met Marcel heb ik 24/7 een hotline. Hij belt me met allerlei ideeën, hij is enorm geëngageerd en geeft ons de ruimte om te ondernemen.”

Een grote verandering is dat Hema voor het eerst producten gaat verkopen via andere winkels en online platformen, zegt Jegen. “Tot dusver deden we dat alleen in onze eigen winkels.”

Dus ik kan straks ook Hema-spullen kopen bij Wehkamp of Bol.com?

“We gaan inderdaad zee met grote online spelers, namen noemen we nog niet. Maar we kijken verder dan Nederland: we willen verdere internationale expansie, alleen niet meer met eigen winkels.”

Hoe dan wel?

“We praten met een Franse en een Duitse supermarktketen die graag Hema-producten in hun winkel willen. Zij hebben voornamelijk levensmiddelen en kunnen dat zo uitbreiden met non-food. Dus als je straks op vakantie bent in Frankrijk, kun je in de supermarché een schap met Hema-producten tegenkomen.” Verder zijn we in gesprek met buitenlandse online platforms, die onze producten willen verkopen. Zo brengen we Hema, na Europa en Azië, naar een derde continent.”

Als we straks onze bakkerijen verkopen, kunnen we onze schuld weer verder terug brengen Hema-topman Tjeerd Jegen

Hema leed in 2018 nog altijd verlies, terwijl het economisch goed gaat. Hoe komt dat?

“We hebben in 2018 pech gehad. Op online gebied hadden we veel last van technische problemen, maar die zijn inmiddels opgelost. In Frankrijk hadden we last van de gele hesjes. Ik was in Parijs op de tweede zaterdag van december. Die protesten waren doodeng, dan gaan mensen gewoon niet winkelen: een drama voor winkels. En dan is er nog de schuld die we hebben: die kost ons elk jaar 55 miljoen euro aan rente. Maar als we straks onze bakkerijen verkopen, kunnen we die schuld weer verder terug brengen. Trouwens, als je de overnamekosten niet meeneemt, is het verlies slechts 6,6 miljoen euro. Dat valt op een omzet van 1,3 miljard nog mee. ”

Gaat het lukken om volgend jaar wel winst te maken?

“Als het even meezit wel. In 2018 ging het vooral minder in de grote winkels. De kleinere winkels die we al hadden omgebouwd naar de nieuwe inrichting hebben het wel goed gedaan. Dit jaar gaan we drie winkels in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht ombouwen tot flagshipstores en ook de andere grote winkels nemen we onder handen. ”

Wat gebeurt er met de eigen winkels in het buitenland?

“We zullen nog een paar winkels in het buitenland openen, omdat die in de planning staan. Maar verder richten we de focus helemaal op de Benelux. Uitbreiden in het buitenland doen we alleen met onze producten en ons merk. Bijvoorbeeld via masterfranchise.”

Wat is masterfranchise?

“Hier in Nederland hebben we naast de eigen winkels 96 individuele ondernemers met een of meer Hema-winkels. Daar hebben wij intensief contact mee en daarvoor regelen wij heel veel. Via masterfranchise kun je met een grote onderneming per land een exclusieve overeenkomst sluiten. Wij leveren dan de winkelformule en de producten, maar de rest doet dat bedrijf allemaal zelf. Zo kan Hema internationaal groeien, zonder dat wij zelf investeren in winkels.”

