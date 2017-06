Helpt dat gekreun en gesteun van tennissers?

Dag Jan,

Ik woon inmiddels een paar jaar in een klein huisje op de begane grond in de Amsterdamse Jordaan. Een prachtige plek, maar het is een pijpenlaatje. En omdat het vroeger een winkel was, is de huidige inrichting als appartement verre van ideaal.

Zo zit onze badkamer middenin het pand, zonder enige ventilatie. Daarom gaan na iedere douchebeurt de badkamer-, de voor- én de achterdeur tegen elkaar open om het vocht zoveel mogelijk af te voeren. En vervolgens hebben mijn vrouw en ik om beurten ‘deurdienst’: terwijl de één zijn tanden poetst in de uitwasemende badkamer, houdt de ander de wacht bij de geopende voordeur.

Zo gebeurde het laatst een keer dat mijn vrouw rond een uur of één ’s nachts deurdienst had. Ik lag al in bed. Midden in ons gesprek zie ik opeens haar gezicht betrekken terwijl ze naar de deur kijkt. Ze kan geen woord uitbrengen en ik realiseer me dat er iets niet in de haak is: waarschijnlijk staat er iemand in onze gang. Ik spring uit bed en sprint richting voordeur.

Uit onderzoek blijkt dat het inderdaad helpt om geluid te maken bij het uitademen: de geleverde kracht is dan groter

Terwijl ik dat doe gebeurt er iets raars. Onbewust maak ik een luid grommend geluid. Geen idee waar het vandaan komt, maar het werkt. De man die - inderdaad - in ons halletje staat, schrikt en maakt dat hij wegkomt.

Ik moest hieraan denken omdat Roland Garros begonnen is. En dus wordt er bij elke slag hevig gekreund, gekrijst en gegromd. Uit onderzoek blijkt dat het inderdaad helpt om geluid te maken bij het uitademen: de geleverde kracht is dan groter. Er is een hypothese die stelt dat schreeuwen het autonoom zenuwstelsel activeert en zo voor een adrenalineshot zorgt, waardoor spieren zich sterker aanspannen. Dat zou mijn gegrom kunnen verklaren: het lichaam maakt zich klaar om te vechten.

Niet alleen bij fysieke arbeid helpt gegrom trouwens. Er is een mooi fragment uit een documentaire over Willem Wilmink waarin Herman Finkers vertelt hoe Wilmink schreef: kreunend, grommend en scheldend. En dat resulteerde dan vervolgens in ‘iets heel liefs, iets heel kleins’.

Ik weet dat je veel tennis kijkt, maar ook veel schrijft. Wat vind jij, helpt gekreun of erger je je eraan?

