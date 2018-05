Help, mijn jongen begint ineens te stinken!

Zoon van bijna dertien komt aardig in de puberteit, schrijft een moeder. De baard in de keel, vlasjes op zijn bovenlip, hij groeit als kool. "Reuze aandoenlijk. Opeens slingeren er reusachtige schoenen in de kamer en zit de wasmand vol met grotejongenskleding!"

De fysieke ruimte die hij inneemt is nog tot daaraan toe, het echte probleem zijn zijn ontwikkelende zweetklieren. "Zijn aanwezigheid is soms opdringerig", schetst ze. "Die schoenen kunnen behoorlijk stinken, om niet te spreken van zijn voeten. Dagelijks een schoon shirt en voldoende deodorant kunnen zijn lichaamsgeur nauwelijks verhullen." Hoe kan moeder ervoor zorgen dat hij controle houdt over zijn lichaamsgeur, vraagt ze. En hoe laat ze hem inzien dat hij zelf verantwoordelijk is voor de persoonlijke hygiëne? "Hij moet dagelijks douchen, maar kan dat nog steeds niet zelf bedenken."

Mogelijk speelt de afkeer bij moeder vooral omdat hij niet meer ruikt zoals ze gewend was Onderzoeker Ilja Croijmans

Hormonen en bacteriën Wat er in zijn lijf gebeurt, kan de jongen maar moeilijk controleren, zegt Chris Callewaert, bio-ingenieur aan de universiteit van Gent - die de bijnaam Doctor Armpit overhield aan zijn promotieonderzoek naar okselgeur. In de puberteit worden de zogenaamde apocriene zweetklieren actief. Die zitten bij de oksels, rond de anus en genitaliën, maar ook bij tepels, oogleden en het oorkanaal. Volgens Callewaert produceren ze een gele, vetachtige substantie. Tegelijk kampt het tienerlijf met een hogere productie aan vetten én een veranderende hormoonhuishouding. "Die hormonen worden afgebroken door huidbacteriën, maar dat brengt wel een geur met zich mee." Callewaert spreekt mysterieus van een 'sterke shift in het huidmicrobioom'. Op de huid van volwassen zitten bijvoorbeeld corynebacteriën, die bekend staan om hun 'relatie' met lijfgeur. Kinderen hebben die niet. Als het dieet van huidbacteriën verandert, veranderen ook de geuren die ze produceren, weet Ilja Croijmans, onderzoeker in sociale- en gedragswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Dat kunnen die veranderende hormonen zijn, maar ook wat de mens zelf nuttigt, zoals knoflook en alcohol. "Er is heel zwak bewijs dat veganisten beter ruiken dan mensen die vlees eten." Zijn collega Jasper de Groot stelde vast dat mensen die vrolijk zijn, anders ruiken dan mensen die dat niet zijn. Pubers gaan meer zweten. Dat op zich hoeft geen probleem te zijn: het mengsel van water, zouten en mineralen 'stinkt' pas als bacteriën het hebben 'verwerkt'. Een zoon die veel zweet, veel hormonen produceert én niet al te veel doucht, levert vanzelf meer geur af, zegt Croijmans. Hij zou wel willen weten of meer mensen vinden dat de jongen niet lekker ruikt. "Niet een vraag die het goed doet op een feestje, maar hoe bekender een geur, hoe lekkerder men het vindt. Mogelijk speelt de afkeer bij moeder vooral omdat hij niet meer ruikt zoals ze gewend was."