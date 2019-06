Helaas, Nederlanders gaan er minder op vooruit dan eerder gedacht

De Nederlandse economie groeit, maar moet wel wat slagen vanuit het buitenland incasseren, zo blijkt uit de meest recente raming van het Centraal Planbureau. Calculeerde het CPB eerder in dat de economie met 1,7 procent zou groeien, nu is die groei bijgesteld naar 1,5 procent. Allemaal het gevolg van het Amerikaanse handelsbeleid, de slepende Brexit-kwestie en de instabiele situatie in Italië, aldus het planbureau.

De lonen die nog altijd achterblijven bij de economische groei zorgen voor een beperktere koopkrachtstijging dan gedacht. Raamde het planbureau eerder dat de gemiddelde Nederlander 1,6 procent meer te besteden had, nu maakt het bekend dat de stijging blijft steken op 1,2 procent. Ook de historisch lage spaarrente maakt dat de burger er minder op vooruit gaat dan gedacht. Een opsteker: volgend jaar neemt de inflatie iets af en heeft de Nederlander wat meer te besteden.

Voorbode

Dan de werkloosheid. Die gaat volgend jaar iets omhoog. Bij de 325.000 werklozen voegen zich nog 25.000 nieuwe Nederlanders zonder baan. Zorgelijk? Het is lastig te zeggen. Het werkloosheidspercentage ligt met 3,5 procent historisch laag. Een logische gedachte zou kunnen zijn dat in 2019 de bodem was bereikt en er weer wat werklozen bijkomen. Maar, zeggen de economen van het planbureau, de redenatie kan ook zijn: elke stijging, ook al is-ie miniem, is vervelend. Of de opkruipende werkloosheid een voorbode is van mindere economische tijden is dus nog niet te zeggen.

Weer even terug naar de economische groei. Anders dan het Centraal Planbureau schatten economen van de Rabobank die groei alsnog op 1,7 procent. Volgend jaar zwakt deze wat af naar 1,6 procent. Volgens de bank is de economische groei te danken aan hogere overheidsuitgaven en meer consumentenbestedingen. Die zijn dan weer het gevolg van de lage werkloosheid, waardoor meer huishoudens meer te besteden hebben.

De gure wind van over de grens, zoals het planbureau de klappen uit het buitenland noemt, heeft vooralsnog nauwelijks effect op de arbeidsmarkt. Wel zorgen de handelsoorlog, het brexitdebacle en kwakkelende Italiaanse banken voor een minder harde groei van de export. Volgens het planbureau kunnen deze buitenlandse invloeden leiden tot verdere stagnatie van de groei.