Heineken verlaat China, maar blijft ook een beetje

Heineken is sinds 1983 actief in China en verkoopt in een paar provincies het merk Heineken. Hoewel de verkopen in China de laatste jaren zijn gestegen, ziet Heineken er geen heil in om er op eigen kracht verder te groeien: te duur en te ingewikkeld. Daarom kiest Heineken, dat in China een marktaandeel heeft van ongeveer 0,5 procent, voor een andere weg. Heineken verkoopt zijn Chinese brouwerijen aan China Resources Beer, dat deels in handen is van de Chinese staat.

Omdat China Resources Beer in heel China actief is, kan het bedrijf ervoor zorgen dat Heineken op veel meer plekken verkrijgbaar wordt

Dat bedrijf krijgt ook het alleenrecht om Heineken-bier (en Amstel en Tiger) te verkopen in China, Hongkong en Macao. Heineken deelt mee in die verkopen: het ontvangt royalties. Mogelijk gaat China Resources in de toekomst ook andere bieren uit de Heineken-stal verkopen. Omdat China Resources Beer in heel China actief is, kan het bedrijf ervoor zorgen dat Heineken op veel meer plekken verkrijgbaar wordt dan nu het geval is. China Resources, kortom, moet zorgen voor een doorbraak van het merk Heineken in China.

De verwachting is dat de Chinese middenklasse veel vaker naar duurdere bieren gaat grijpen

Heineken koopt een belang in het moederbedrijf van China Resources Beer, waardoor het indirect voor ruim een vijfde eigenaar is van China Resources. China Resources Beer is de grootste brouwer van China en heeft er 91 brouwerijen. Volgens Jean-Francois van Boxmeer, de bestuursvoorzitter van Heineken die de gisteren een toelichting gaf op de deal, heeft China Resources ongeveer een kwart van de Chinese biermarkt in handen. Het grootste merk is Snow. Een op de vijf biertjes die in China worden gedronken, is een biertje van Snow. Snow is ook het grootste merk ter wereld, veel groter dan Budweiser, Bud Light, Corona en het merk Heineken zelf. China Resources en Heineken gaan onderzoeken of Snow ook buiten China te verkopen is.

Chinezen drinken vooral gewoon pils. Net als in meerdere rijke (Europese) landen, stijgt de afzet van gewoon bier niet of nauwelijks. De vraag naar duurdere bieren stijgt in die landen wel. In China is dat ook zo en de verwachting is dat de Chinese middenklasse veel vaker naar duurdere bieren gaat grijpen. Het marktaandeel van duurdere bieren ligt in China op tien procent. Dat gaat naar 25 procent, denkt Van Boxmeer. Voor brouwers biedt dat aantrekkelijke perspectieven. De marges op duurdere bieren zijn hoger, soms veel hoger, dan op gewoon pils. Met Heineken heeft China Resources nu zo’n duurder bier in handen. Heineken wordt in Nederland gezien als ‘gewoon’ bier, maar in bijna alle buitenlanden als een ‘premium-merk’.

Eervolle aftocht De deal is, erkende Van Boxmeer, opmerkelijk omdat Heineken meestal andere bedrijven in zijn geheel koopt of zich een meerderheidsbelang verwerft. In dit geval niet. Zeggenschap heeft Heineken ook niet over China Resources: het management blijft Chinees. Wel krijgt Heineken een vertegenwoordiger in het bestuur van CRE, het moederbedrijf van China Resources. Dat moederbedrijf neemt op zijn beurt een belang van 0,9 procent in Heineken en betaalt daar 464 miljoen euro voor. Heineken investeert naar eigen zeggen 1,9 miljard euro in de deal. Heineken ziet de deal als een manier om de verkopen van het merk Heineken te vergroten en om mee te profiteren van de verwachte verkoopgroei van dure bieren in China. Een analist van persbureau Reuters zag het anders. In zijn optiek heeft Heineken gekozen voor een ‘eervolle aftocht’ uit China, een aftocht die nog wel aardig kan uitpakken als China Resources zijn winst kan vergroten. Als aandeelhouder deelt Heineken immers mee in die winst. De deal is overigens nog niet definitief. Er wordt nog over onderhandeld en de Chinese kartelautoriteiten moeten hun toestemming nog verlenen.

