Heineken verkoopt meer bier, maar heeft in Brazilië een probleem

Een onverwachte winstwaarschuwing van bierbrouwer Heineken heeft beleggers vandaag onaangenaam verrast. Het bedrijf heeft moeite om een recente aankoop in Brazilië winstgevend te krijgen, waardoor de marges voor het hele jaar lager uit zullen komen dan eerder gedacht. Daarnaast zorgen tegenvallende wisselkoersen en hogere inkoopprijzen voor grondstoffen voor dalende marges.

Los daarvan wist Heineken wel meer bier te verkopen. De groei was zelfs hoger dan vooraf verwacht door analisten. Het bedrijf verkocht in de eerste helft van het jaar 112,7 miljoen hectoliter bier en dat is 4,5 procent meer dan in dezelfde periode in 2017.

In Europa trok de verkoop in het tweede kwartaal weer wat aan als gevolg van het goede weer, maar over de eerste zes maanden gemeten is er nog altijd sprake van lichte krimp op het thuiscontinent. De meeste groei van het bedrijf zit in Azië, waar 13 procent meer werd verkocht. Ook in de gecombineerde regio Afrika en Oost-Europa (+5,6 procent) en Noord- en Zuid-Amerika (+6,1 procent) groeit Heineken stevig door.

Ook in Brazilië is sprake van ‘onstuimige groei’, zei topman Jean-François van Boxmeer vandaag bij de presentatie van de cijfers. Vorig jaar nam Heineken daar het bedrijf Brasil Kirin over van de Japanse bierbrouwer Kirin. Heineken had eerder al gewaarschuwd dat het bedrijf, dat behoorlijk verlieslatend was toen het werd aangekocht, een flinke impact zou hebben op de winstmarges van het gehele concern.

Sterke concurrent Ondanks die waarschuwing viel het uiteindelijke resultaat toch tegen. De winstmarge waar het concern zelf mee rekent, en waar eenmalige mee- of tegenvallers niet in zijn verwerkt, daalde van 17,5 procent naar 16,3 procent. Dat leidde ertoe dat Heineken de verwachtingen voor heel 2018 verder verlaagt. In plaats van een stijging van de winstmarge met 0,25 procentpunt, verwacht het concern nu een daling van 0,2 procentpunt. Analisten wijzen erop dat die doelstelling nog behoorlijk scherp is, gezien de forse daling in de eerste helft van het jaar. Heineken heeft in Brazilië te maken met een sterke concurrent, ’s werelds grootste brouwer AB Inbev, bekend van onder meer Jupiler. Toen Kirin nog in Japanse handen was probeerde het via lagere prijzen marktaandeel te winnen, maar het lukte het concern niet om winstgevend te worden. De vraag is of dat Heineken wel gaat lukken in Brazilië, wat gezien wordt als een van de grootste groeimarkten voor bier. Binnen drie tot vijf jaar wil Heineken dat de activiteiten in Brazilië in lijn presteren met het gemiddelde van het bedrijf.