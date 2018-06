Heineken trekt 50 miljoen uit voor opknapbeurt Britse pubs

Heineken doet meer dan brouwen. In het Verenigd Koninkrijk is het bedrijf eigenaar van zo'n 2900 Britse pubs. Heineken’s Britse cafés vallen onder het label Star Pubs & Bars. De brouwer was al eigenaar van zo’n duizend cafés in Groot-Brittannië, toen het vorig jaar nog eens 1900 pubs opkocht. Voor bijna 350 miljoen euro nam Heineken de kroegen over van de Britse keten Punch Taverns. Daarmee verdubbelde het aantal cafés onder het label Star Pubs & Bars, en werd Heineken plotsklaps een van de grootste kroeguitbaters van het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de brouwer zijn de pubs een belangrijk aspect in de Britse cultuur

Nu investeert Heineken 50 miljoen euro om de overgenomen pubs op te knappen. Volgens de brouwer zijn de pubs een belangrijk aspect in de Britse cultuur. De investering wordt gebruikt om het interieur te verbeteren en de cafés te laten passen in de buurt waar ze zijn gevestigd.

Dalende verkoop Het nieuws is zeer welkom in Groot-Brittannië, waar de lokale horeca moeilijke tijden doormaakt. Net als veel winkelketens hebben pubs moeite om het hoofd boven water te houden. Sinds januari 2012 zijn al bijna 2.300 typisch Engelse kroegen gesloten. De bierverkoop in Britse cafés is bovendien tussen 2000 en 2016 met bijna de helft gedaald. De Britse minister van handel Greg Clark noemde het investeringsplan van Heineken een 'motie van vertrouwen' in de Britse economie, en zei dat pubs in Groot-Brittannië een belangrijke rol spelen in de lokale gemeenschap en economie. Heineken bezit drie brouwerijen in het Verenigd Koninkrijk en werkt vooral met lokale producten. Het is afwachten hoe het Nederlandse bedrijf op de brexit zal reageren. Stefan Orlowsky, baas van Heineken Europa, noemde de brexit eerder een ‘ongelooflijk onzekere’ factor, waar het bedrijf rekening mee houdt.

Conflict Vorig jaar kwam Heineken in conflict met de Britse supermarktketen Tesco. Volgens Britse media was de aanleiding de aankomende brexit en het daardoor sterk gedaalde Britse pond. Bij het omrekenen naar euro's daalden de inkomsten van de bierbrouwer en die wilde dit opvangen door zijn prijzen te verhogen. Heineken bevestigde dit niet. Tesco haalde wel 8 van de 25 merken die Heineken verkoopt uit de schappen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vandaag dat Nederland, op de handel met Duitsland na, het meest verdient aan de export naar het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar leverde de handel Nederland 22,7 miljard euro op, goed voor 3,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Met de export naar het Verenigd Koninkrijk zijn zo’n 218 duizend Nederlandse banen gemoeid.