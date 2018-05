Heilige graal voor Amerikaanse verzamelaar stond gewoon in een kast in de Tweede Kamer

Het stond gewoon in een kast, achter ‘Das Kapital’ van Karl Marx. Op zich is deze Wealth of Nations uit 1776 niet eens zó zeldzaam, weet boekhistoricus Alex Alsemgeest, die de opdracht kreeg de collectie in kaart te brengen. De uit twee delen bestaande klassieker is vooral 'onbetaalbaar' omdat het boek geldt als ‘heilige graal voor Amerikaanse verzamelaars’. De waarde wordt geschat op enkele tonnen.

De uit twee delen bestaande klassieker is vooral 'onbetaalbaar' omdat het boek geldt als 'heilige graal voor Amerikaanse verzamelaars'

In zijn magnum opus ontvouwt de Schotse filosoof en econoom Adam Smith (1723-1790) het idee dat de vrije markt geleid wordt door een ‘onzichtbare hand’. Dat is vooral onder liberalen een populaire theorie. Geef ondernemers de vrijheid, dan zullen ze uit eigenbelang een goed product afleveren; de markt van vraag en aanbod controleert zichzelf. Overigens ziet lang niet iedereen The Wealth of Nations als één grote lofrede op de vrije markt. Adam Smith waarschuwt wel degelijk tegen graailust van ondernemers. Maar dat doet weinig af aan de iconische waarde van zijn boek.

Behalve Adam Smiths klassieker, heeft Alsemgeest nog veel meer antiquarische schatten ontdekt. Zo vond hij tweehonderd boeken die nergens ander voorkomen dan in de Tweede Kamer - waaronder bijvoorbeeld fraai ingebonden pamfletten. Aanleiding voor zijn inspectie van de bibliotheek, ook wel Handelingenkamer genoemd, is de aanstaande verhuizing van het parlement: over twee jaar wordt het Binnenhof grondig verbouwd.

