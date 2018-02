Heijmans stopt met experimentele bouwprojecten

Het gaat goed in de bouw en ook de toekomst is rooskleurig. Dat was de strekking van de jaarcijfers van bouwbedrijf Heijmans. In het Student Hotel in Amsterdam, ooit het hoofdkwartier van Trouw, presenteerden CEO Ton Hillen en CFO Hans Janssen met tevreden blik de resultaten van 2017. En die waren voor het eerst in jaren zwart. De nettowinst in 2017 bedraagt namelijk 20 miljoen euro.

Dit jaar is het eerste jaar van het nieuwe Heijmans. ‘De overgangsfase is voorbij’, zei Hillen. Het nieuwe Heijmans is in de visie van Hillen vooral kieskeuriger. “We gaan alleen nog maar projecten doen waarvoor we de kennis in huis hebben.”

Stap terug Ook bij aanbestedingsprocedures doet Heijmans een stap terug. Het bedrijf schrijft zich bij minder projecten in en wil dat het goed betaald wordt. “Ik ga onze kennis en kunde niet gratis weggeven om opdrachten binnen te halen”, zei Hillen meerdere keren tijdens de presentatie. Die houding zorgt ervoor dat Heijmans vaker buiten tenderprocedures om wordt uitgenodigd om een-op-een met opdrachtgevers te praten. Belangrijk voor Heijmans is de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in hun zaak tegen de Provincie Noord-Holland. De vraag is wie de onverwachte kosten moet betalen bij de Wilhelminasluis in Zaandam. Bij dit project bleek dat grote schepen de kade raakten en daarmee trillingen in de nabijgelegen flatwoningen veroorzaakten. De oplossing kost 10 miljoen euro extra. De vraag is wie die kosten moet betalen. Een voor Heijmans positieve uitspraak schept een belangrijk precedent. Bouwbedrijven lopen dan minder financieel risico bij het aannemen van een opdracht.