Heijmans houdt hoop na ‘dramatisch’ jaar

Nog even en dan is Heijmans weer een puur Nederlands bedrijf. Dan telt het 4700 werknemers, waar dat er eind 2008 nog 10.987 waren. Dan is misschien ook alle ellende voorbij. Sinds 2008 leed de Brabantse bouwer zeven van de negen jaren verlies. In 2016 was dat verlies groter dan ooit: 110 miljoen euro. “Dramatisch”, zei de nieuwe bestuursvoorzitter Ton Hillen tijdens een toelichting op Heijmans’ resultaten over 2016.

Het waren vooral ‘probleemprojecten’ die het kapitale verlies veroorzaakten. Projecten die in crisistijd zijn aangenomen, waar Heijmans te gretig op intekende en te veel risico’s nam. Bekendste voorbeeld: de Westfrisiaweg (N23) in Noord-Holland, waar een geschil met de provincie ertoe leidde dat Heijmans niet meer betaald kreeg en het werk stillegde. Inmiddels is de ruzie bijgelegd en maakt Heijmans de weg af. De bouwer moest wel een verlies nemen van 32 miljoen. Alle ‘probleemprojecten’ samen zorgden voor een strop van 90 miljoen.

Aderlating Ondanks die grote verliezen wist Heijmans zich tot medio 2019 te verzekeren van bankkredieten. Dat had wel een prijs. Zo gaan alle buitenlandse bezittingen de deur uit, de meeste zijn al verkocht. Het is een flinke aderlating voor Heijmans, want de Duitse en Belgische dochters maakten vorig jaar wel winst. Aan Heijmans’ internationale ambities is nu een einde gekomen Aan Heijmans’ internationale ambities is nu een einde gekomen. Hillen streeft naar een jaaromzet van 1,5 miljard euro. In 2008 was dat nog 3,6 miljard. Heijmans richt zich voortaan, bevestigde Hillen, alleen op Nederland. Op de bouw van woningen, op de bouw, renovatie en het onderhoud van kantoren en gebouwen, en op de aanleg van infrastructuur. Op schoenmaker-blijf-bij-je-leest-projecten. Directeur Ton Hillen. © ANP

Geen avonturen meer Voor avonturen, zoals een biogasfabriek in Tilburg (verliespost: 23 miljoen) en voor projecten waar Heijmans de expertise of de mensen voor mist, is geen plek meer. Mede daarom dingt het bedrijf niet meer mee naar de opdracht voor de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam. Ook zal Heijmans grote projecten niet meer alleen aanpakken. Heijmans heeft veel te scherp aan de wind gezeild, erkende Hillen. Het nam opdrachten aan terwijl opdrachtgevers veel risico’s bij de bouwer legden, zoals in Noord-Holland. Het schreef te gretig in - om aan het werk te blijven of omdat het om interessante klussen ging. Er was te weinig verantwoordelijkheidsbesef. “Nee zeggen moet een onderdeel worden van de Heijmans-cultuur”, zei Hillen. Net als zijn collega Van Wingerden van Bam eerder deze week, zei Hillen dat winst belangrijker is dan omzet. Tevreden constateerde Hillen dat Heijmans in het afgelopen jaar al veertig tot vijftig keer ‘nee’ heeft gezegd tegen een opdracht. Nee zeggen moet een onderdeel worden van de Heij­mans-cul­tuur Ton Hillen

Lichtpunten Is alle ellende dan voorbij? Nieuwe zeperds kan Heijmans zich, na al die jaren met verlies, niet meer permitteren. De kans op zeperdjes is er, want nog altijd werkt Heijmans aan projecten die zijn aangenomen in de tijd dat er niet op een risicootje meer of minder werd gekeken. Maar lichtpunten zijn er ook. De woningbouw trekt aan - Heijmans verkocht er vorig jaar 1962 tegen 1791 in 2015. Heijmans gaat het onderhoud en beheer verzorgen van een paar grote gebouwen. Zulke opdrachten zorgen voor stabiele inkomsten. Rijkswaterstaat, een grote opdrachtgever, heeft met de bouwsector afgesproken dat het bij grote projecten minder risico’s zal leggen bij de aannemers. Hillen hoopt dat andere grote opdrachtgevers dat voorbeeld zullen volgen. De orderportefeuille heeft een waarde van 1,8 miljard euro en zit voller dan een jaar geleden. Die portefeuille krijgt bovendien aanvulling: voor netbeheerder Tennet gaat Heijmans nieuwe hoogspanningsmasten neerzetten. En Heijmans is een van de drie partijen die de verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10 bij de Amsterdamse Zuidas voor zijn rekening gaat nemen. Heijmans doet dat met het Amerikaanse Fluor en het Duitse Hochtief. Met de opdracht is 990 miljoen euro gemoeid. Daarvan gaat 15 procent gaat naar Heijmans.

