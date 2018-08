Heffingen op Chinees spul maakt ook Amerikaanse bruidsjurken en babystoeltjes duurder

Een sneeuwwitte bruidsjurk voor een prikkie? In Amerika draagt de bruid dan al snel Chinese namaak. Branchevereniging ABPIA - voor ontwerpers, makers en verkopers van trouw- en galajurken - wil dat die illegale handel keihard wordt aangepakt. Maar de maatregelen van president Trump hebben juist het omgekeerde effect, stelt de organisatie. Producten van eigen makelij worden duurder doordat Amerika heffingen heeft ingevoerd op textielmachines uit China. Als hierdoor de prijzen stijgen, kiezen klanten sneller voor goedkope nep.

Zes dagen duurt de hoorzitting over het Amerikaanse plan om de invoer van nog meer Chinese producten te belasten, dus bovenop de 50 miljard dollar aan producten die er al lag. Naast de feestjurkenindustrie die gisteren aan het woord kwam, spreken ook veel andere bedrijven en organisaties zich uit tegen de heffingen. Ze waarschuwen dat alles duurder zal worden in Amerika. Van nucleaire brandstof tot internetdiensten. Van babystoeltjes tot grafkisten. En van kerstlampjes tot halloweenkostuums.

Die gesprekken komen weer op gang. Volgens Amerikaanse media gaan de VS en China morgen en donderdag voor het eerst sinds juni weer om de tafel. Maar of dat veel effect zal hebben? Beide landen sturen hun subtoppers naar de onderhandelingen. Bovendien treden donderdag de Amerikaanse heffingen op 16 miljard dollar aan Chinese goederen in werking (als onderdeel van die eerste 50 miljard). China slaat dezelfde dag terug met tarieven op Amerikaanse producten, zoals olie en steenkolen.

Gestolen reclamefoto's

Dat China de Amerikaanse stappen in het conflict kopieert, betekent overigens niet dat dat makkelijk gaat. Volgens The Financial Times heeft de Chinese overheid de eigen banken aangespoord om exporteurs, infrastructuurprojecten en bedrijven te ondersteunen die geconfronteerd worden met 'tijdelijke problemen'.

De VS baseren hun handelsoorlog tegen China op eigen onderzoek naar Chinese schendingen van Amerikaans intellectueel eigendom. In dat rapport kwam de branchevereniging voor de jurkenhandel al aan het woord. De organisatie zei veel last te hebben van de verkoop van namaakjurken via duizenden websites in China. De criminelen richten zich met Amerikaanse merknamen en gestolen reclamefoto's op Amerikaanse klanten. ABPIA adviseerde de overheid toen om betere grenscontrole in te stellen en de geldstromen van de VS naar Chinese fraudeurs te blokkeren.

Maar heffingen, nee, dat is geen goede oplossing, vinden ABPIA en nog vijf brancheorganisaties. Ze maken de echte producten duurder. "Onze vrees is dat consumenten liever niet meer betalen voor legale producten, maar ter vervanging op zoek gaan naar goedkope namaak", schreven ze aan het Congres.

Of de overheid zich iets aantrekt van klagende bedrijven is de vraag. Ook omdat andere ondernemingen de vruchten plukken van het beleid. Zo bezoekt minister van handel Wilbur Ross morgen de staat Kentucky om te vieren dat een aluminiumsmelterij van Century Aluminum opnieuw wordt opgestart. Dankzij de heffingen op aluminium uit het buitenland kan deze ploeterende industrie zichzelf weer redden, is de boodschap.