Heerenveen wordt één dag Vrouwenveen: ‘Krijgen we nu ook Vrouwhugowaard?’

Die stedelijke guerrilla-acties bleven niet onopgemerkt in Heerenveen, blijkt uit een nieuw besluit van de gemeenteraad. Het Friese dorp wordt op 8 maart voor één dag omgedoopt tot ‘Vrouwenveen’.

De naam Heerenveen is afkomstig van de drie heren die in 1551 kanalen in het gebied lieten graven

Daarmee staat de gemeente stil bij het feit dat vrouwen in Nederland in 1919 kiesrecht kregen en zo wil ze het belang van diversiteit in de politiek onderstrepen. Op dit moment bestaat de raad uit een evenredig aantal mannen en vrouwen, maar dat evenwicht is ‘kwetsbaar’, schrijft initiatiefnemer Ojanne de Vries-Chang in een motie. Aandacht vragen voor een representatieve gemeenteraad blijft volgens D66 ‘actueel en urgent’.

Geschiedvervalsing Naast de tijdelijke naamsverandering werkt de gemeente aan plannen om honderd jaar kiesrecht ‘actief uit te dragen’ en zoekt daarbij aansluiting bij provinciale en landelijke initiatieven. Ook in de rest van het land krijgt het jubileum aandacht, onder meer met de tentoonstelling ‘Ik vier mijn stem’ in de hal van de Tweede Kamer (al gratis te bezichtigen) en lezingen en debatten. De naam Heerenveen is overigens afkomstig van de drie heren die in 1551 kanalen in het gebied lieten graven en een compagnie oprichtten om stukken land te kopen en aan ontginning te gaan doen. Tijdelijke geschiedvervalsing dus? De actie oogst in ieder geval de nodige scepsis op sociale media. Zo vragen twitteraars zich af wanneer Deventer werk gaat maken van ‘Dewijfer’ en wanneer we ‘Vrouwhugowaard’ tegemoet kunnen zien.

