Heel Belgisch dorp ontruimd vanwege wolk salpeterzuur

Het gas is ontsnapt uit een tank van een mestverwerkingsbedrijf. Volgens de Belgische zender VRT was de tank van zo'n 25.000 liter voor 60 procent gevuld. Op foto's is te zien hoe de lucht okergeel kleurt. Het giftige gas drijft richting de hoofdgemeente Gistel, waar bewoners het dringende advies hebben gekregen hun deuren en ramen gesloten te houden.

Rond het mestverwerkingsbedrijf is een veiligheidszone van een kilometer ingesteld, ook is er een gemeentelijk rampenplan van kracht.

Salpeterzuur veroorzaakt irritaties aan de ogen en brandwonden bij huidcontact. Hoewel enkele agenten last hebben van hun luchtwegen, zijn er geen meldingen van gewonden.

