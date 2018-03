Marktkooplui leggen de laatste hand aan het zo goed mogelijk presenteren van hun waren. Dieselmotoren draaien achter de kramen. Iedereen wenst elkaar goedemorgen. De groenteboer roept op zijn hardst welk vers fruit hij in de aanbieding heeft. Marktmeester Sandra Prins (40) loopt groetend tussen de uitstallingen door. "Die energie hier, dat voel ik alleen in Hoorn."

Kilometer

De markt is ongeveer een kilometer lang. In de ochtendmist wachten de ondernemers op hun klanten. "Hele lekkere mango's!", klinkt een harde marktstem. De groentekraam is zo neergezet dat de klant er doorheen kan lopen zoals in de supermarkt. Aan het begin van het u-vormige pad kan de bezoeker een mandje pakken en aan het eind afrekenen bij een van de kassa's. "We merkten dat de consument tegenwoordig zelf wil kiezen", zegt koopman Willem Koedooder.

Ik vind niet dat de consument de markt mag vergelijken met de Action Sandra Prins, marktmeester Hoorn

Voorheen was op de markt je gulden een daalder waard. Voor de non-food ondernemers (kleding, stoffen en huishoudelijke spullen) is de concurrentie de afgelopen jaren echter groot geworden. De Action en de Blokker zitten nog geen halve straat verder. "Ik vind niet dat de consument de markt mag vergelijken met de Action", zegt marktmeester Prins. "De kracht van de markt zit hem in de beleving. Een babbeltje en wat persoonlijke aandacht. Hier werken mensen die kennis hebben van de producten die ze verkopen."

Tegenover de drogisterijkraam van René Ursem (66) is een paar maanden geleden een Big Bazar geopend: een winkelketen met goedkope huishoudelijke producten. Ursem staat al ruim 35 jaar op de markt in Hoorn. "Vroeger was het makkelijker. De winkels pakken wel wat van mijn omzet weg. Ik probeer me te onderscheiden in prijs." Hij onderbreekt zijn verhaal voor een vaste klant. "Pakje verf doen, mevrouw?" Ursem vervolgt nadat hij heeft afgerekend: "Zij krijgt bij mij altijd twee pakken haarverf voor tien euro."