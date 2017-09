Heeft het boek zijn langste tijd gehad?

De roman, las ik achterop, speelt in het Shanghai van 1937, een turbulente tijd van veel geweld, waarbinnen de hoofdpersoon tracht te overleven op een weg die haar voert langs opiumkits en bordelen.

Lees verder na de advertentie

De afzender wenste me veel plezier bij het lezen. Dat was erg aardig, maar tegelijkertijd bedacht ik dat er nogal wat romans lagen die ik graag zou willen lezen, zonder me ertoe te kunnen zetten.

Veel romanleestijd vermors ik met de lees- en kijktijd van de permanente aanvoer van boodschappen, berichten, links naar artikelen en episodes van series die voorbijkomen via de sociale media en de televisie en als ik dan eindelijk, helemaal aan het einde van de dag, de roman ter hand neem val ik na drie alinea's in slaap.

Ik kan het niet anders zeggen: ik lijd aan een deformatie door informatie

In mijn hoofd zoemt intussen een continue drens van indrukken, die maakt dat ik me moeilijk op conversaties kan concentreren of handelingen die het dagelijks leven van je vraagt. Ik kan het niet anders zeggen: ik lijd aan een deformatie door informatie.

De 'ik' in deze passages valt weliswaar samen met de auteur, maar toch heb ik het vermoeden dat aan deze deformatie door dat infuus van nooit ophoudende informatiestromen veel meer wordt geleden.

Mijn tienerdochters zijn soms wonderlijk present en afwezig tegelijk, ze kijken over hun telefoonschermen naar het scherm van de televisie, de jongste spreekt met mij terwijl ze tegelijkertijd via een oortje met een vriendin is verbonden en binnen een zin van conversatie kan wisselen. Ze lezen niet meer.